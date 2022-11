YouTube terá som de arranque semelhante ao da Netflix

Se é utilizador da Netflix, deve estar familiarizado com o som apresentado aquando do arranque da aplicação. Da mesma forma, a Google atualizou as aplicações do YouTube, por forma a terem também o seu.

Além do som, o YouTube vai inserir também uma animação.

As aplicações que usamos todos os dias nos nossos dispositivos móveis ou Smart TVs incluem, por vezes, uma animação e/ou som reconhecível, que toca aquando do seu arranque. Um exemplo disso é a Netflix, cujo som de arranque é já reconhecido pelos utilizadores.

Para não ficar para trás, a Google anunciou, recentemente, que as aplicações do YouTube nos vários formatos serão atualizadas para incluir uma animação e som facilmente identificáveis pelos utilizadores. O serviço começou com as suas aplicações para TVs, consolas de jogos e leitores de media. Contudo, a ideia é os restantes dispositivos recebam também, gradualmente.

Em conjunto com o estúdio Antfood, o YouTube criou um som de arranque que explicou, cujo desenvolvimento explicou numa publicação:

Propusemo-nos a conceber um áudio que fosse: Humano: Som que transmite a emoção, a textura e a imperfeição orgânica da humanidade. Ligado: Um som com gestos musicais tais como melodia, harmonia e modulação que refletem a ideia de ligar interesses, pessoas e culturas. Expressivo: Um som com texturas dinâmicas e melodias brilhantes, desde pequenas a grandes, próximas a distantes e íntimas a ousadas. Guiado por uma história: Um som que, embora breve, dá o sentido de um arco narrativo, com um início e um fim claros.

O som de arranque do YouTube será acompanhado por uma animação criada pelo estúdio Buck. Esta mostra uma pequena barra de reprodução que se transforma no logótipo da plataforma.

Apesar das novidades, o YouTube não revelou detalhes sobre quando é que a animação e o som de arranque serão disponibilizados a todos os utilizadores, pelo que teremos de aguardar por mais novidades.

Leia também: