OnePlus 11: todas as especificações divulgadas muito antes do lançamento

O lançamento da nova família de smartphones de topo da OnePlus só vai acontecer a 7 de fevereiro. Esta data foi anunciada oficialmente pela fabricante, mas, entretanto, os segredos guardados para esse dia já começaram a ser revelados.

A lista de especificações do OnePlus 11 foi divulgada.

Uma vez mais, as informações divulgadas têm como origem o site da entidade chinesa TENAA. Evidentemente, muitos dos pormenores divulgados são quase óbvios considerando a oferta atual do mercado em termos de hardware e software, mas com esta divulgação não há grande margem para especulações.

O OnePlus 11 terá um ecrã AMOLED QHD+ de 6,7", com uma taxa de atualização de 120 Hz. O processador, sem surpresas, é o Snapdragon 8 Gen 2. Virá com duas versões ao nível de RAM com 12 ou 16 GB e também duas opções de armazenamento, com 256 GB ou 512 GB.

A bateria indicada terá 2.435 mAh, sendo que esta capacidade deverá estar associada apenas a uma célula. No total, tal como no passado, deverá ter duas, portanto, uma capacidade máxima de 4.870 mAh.

A câmara frontal terá 16 MP e na traseira haverá um módulo de 3 três câmaras, sendo a principal de 50 MP, a ultra grande angular de 48 MP e a telephoto de 32 MP.

O OnePlus 11 terá 8,53 mm de espessura, pesará 205 g e suportará redes 5G. Contará ainda com um leitor de impressões digitaisno ecrã e, apesar de não ser mencionado pela TENAA, virá com Android 13. Esta informação quase óbvia é confirmada por um teste de benchmark que surgiu no AnTuTu para o mesmo modelo PBH110. De notar que, no AnTuTu, a pontuação conseguida por este modelo foi de 1341080 pontos.

Sabe-se já de forma oficial que o OnePlus 11 5G terá o regresso do slider de alertas e câmaras com assinatura Hasselblad.