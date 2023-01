Análise Astro A30: Headset para usufruir ao máximo dos seus jogos

O Astro A30 Wireless é um headset gaming para jogadores que não querem perder o estilo enquanto jogam. Este tem um design iridescente, e tal como o Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro 2019, é possível comprar peças separadamente para personalizar o visual ao seu gosto. Tem também um microfone, Bluetooth (para se quiser utilizá-lo mais casualmente), e uma bolsa de transporte para o proteger quando for viajar. O Astro A30 Wireless vem em três variantes: 'PC/Mac', 'Xbox', e 'PlayStation', que determina com que plataforma é compatível via USB.

Portanto, deixamos aqui a nossa análise ao Astro A30 (PS5).

Cada uma das variantes vem em duas cores: 'White' e 'Navy', e é possível personalizá-las no website da Astro. Testamos a variante 'PS5' em branco.

Especificações técnicas Princípio do transdutor: Moving Coil Dynamic

Moving Coil Dynamic Resposta de frequência: 20-20,000 Hz

20-20,000 Hz SPL: 105 dBSPL/mW @1 KHz

105 dBSPL/mW @1 KHz Impedância nominal: 32Ohms

32Ohms Distorção harmónica total: <1% @1 mW 20-10 KHz

<1% @1 mW 20-10 KHz Tipo de transmissão: Sem fios 2,4 GHz

Sem fios 2,4 GHz Alcance sem fios: 15 m Conectividade: O Astro A30 pode ligar-se a três dispositivos simultaneamente, o que é extremamente útil. Pode conversar com pessoas num dispositivo, jogar noutro, e o que mais quiser fazer. Isto pode até ser muito útil para streaming, onde pode querer estar ligado a um computador para a stream, ligado a uma consola, e ligado a um smartphone ou outro computador para o Discord com amigos com quem esteja a jogar.

Na caixa do Astro A30

Astro A30 Wireless

Microfone maleável

Conector sem fios USB-A

Cabo de carregamento USB-A para USB-C

Cabo TRRS para TRRS de 1/8"

Bolsa de transporte

Informação sobre segurança

Guia de início rápido

Design

O Astro A30 tem um design mais elegante do que os outros headsets da linha Astro. Tem duas placas iridescentes nas laterais de cada orelha com uma proteção transparente fixada por ímanes. As proteções incluídas têm o logótipo da Astro gravado, e pode comprar diferentes e mudá-las, se preferir. Este headset não tem, no entanto, quaisquer características RGB.

Este headset apresenta uma confortabilidade notória e encaixa bem em qualquer cabeça devido à possibilidade de manipulação do seu tamanho. As almofadas são de silicone e são fáceis de ajustar também. No entanto, os utilizadores de óculos sentirão alguma pressão extra, o que requer algum reposicionamento. O Astro A30 é um pouco rígido, e as dobradiças requerem alguma força para rodar e ajustar.

Controlos deste headset

O Astro A30 não conta com uma compatibilidade específica de Sistema Operativo. Apesar de ter controlo de volume de música e chamadas, silenciar e ativar o microfone, e controlo de Bluetooth, este headset não permite controlar o cancelamento de ruído nem a funcionalidade Talk-Through (prioriza as vozes sobre a música, por exemplo).

Este headset tem bons controlos. Tem botões físicos em cada orelha: um joystick na orelha direita que é usado para a maioria das funcionalidades e um botão de silenciar/ativar o microfone na orelha esquerda. São fáceis de usar e têm sons adaptados que podem ser ligados e desligados ou ajustados na aplicação, que falaremos mais abaixo.

Infelizmente, é difícil saber quando o microfone é silenciado, a menos que se alterne o botão para a frente e para trás. Também se pode facilmente carregar no joystick ao ajustar o headset e alterar acidentalmente o volume.

Orelha esquerda:

Ativar/desativar microfone.

Orelha direita:

Joystick Para cima: Aumenta o volume. Para baixo: Diminui o volume. Esquerda/direita: Ajusta o equilíbrio do jogo/chat. Um clique (apenas Bluetooth): Reproduz e pausa o áudio. Dois cliques (apenas Bluetooth): Passa para a faixa seguinte. Três cliques (apenas Bluetooth): Recua para a faixa anterior.

Botão Bluetooth Manter clicado: Entra em modo de emparelhamento.

Botão ligar/desligar Manter clicado: Liga/desliga.

Dongle USB: Um clique: Alterna entre compatibilidade de PC e consola.



Som do Astro A30

A resposta de frequência do Astro A30 segue a curva alvo através da maior parte do espectro. O som geral é bastante típico dos headsets gaming, e as pessoas que gostam de ouvir os graves na música provavelmente irão gostar dele.

O baixo ligeiramente enfatizado soa bem na maioria dos jogos, especialmente nos de tiros, como CS:GO. A ênfase nos altos facilita a audição de passos silenciosos e rangidos de portas. Permite ainda ouvir facilmente sons ambientais, sem problemas notáveis. Os sons das músicas de fundo são bem equilibrados, sem frequências excessivas.

Quanto à música m geral, a maioria dos géneros deve soar bem através deste headset, mas qualquer coisa misturada de uma forma estranha, não convencional, ou não popular pode soar um pouco estranho.

Microfones

O Astro A30 tem dois microfones: um microfone manuseável e que se pode colocar e remover, e um microfone integrado que pode ser utilizado em movimento quando o microfone removível não está ligado.

O microfone removível do Astro A30 tem uma qualidade de gravação adequada. É flexível para que se possa obter o melhor posicionamento perto da boca, resultando numa fala clara. No entanto, não consegue captar muito os graves em vozes, pelo que poderá tronar a sua voz mais fina.

Este headset também vem com um microfone integrado que pode ser usado quando o microfone externo está desligado. Infelizmente, o microfone integrado faz a sua voz soar menos clara, mais distante e mais fina do que o microfone removível. No entanto, isto acontece porque o microfone integrado fica mais longe da sua boca.

Aplicação Logitech G para controlar este headset

A aplicação Logitech G é ótima para o Astro A30. Pode alternar entre o modo consola e o modo PC, verificar a duração da bateria, e ajustar o volume, o tipo de som, e o temporizador de desligamento automático. Há também um 'Equalizer' gráfico com predefinições e um opção para ajustar o áudio Jogo/Voz para melhor personalizar a sua experiência de jogo.

Também pode ajustar a porta de ruído do microfone e o 'sidetone', o que o pode ajudar a ouvir melhor as chamadas. Em geral, é simples, direta e fácil de usar.

iOS: Sim

Android: Sim

macOS: Não

Windows: Não

Equalizador: Gráfico + Predefinições

Controlo de ANC: Não

Controlo Ativar/Desativar Microfone: Não

Controlo de Reprodução: Não

Personalizar Botões: Não

Bateria do Astro A30

O Astro A30 Wireless tem um desempenho de bateria excecional. Enquanto o fabricante anuncia que a duração da bateria é de 27 horas, a nossa unidade durou 35 horas com uma único carregamento, o que é notável para um headset wireless para jogos. No entanto, a duração da bateria pode depender da utilização, e a sua experiência pode variar.

Este headset vem com um temporizador para desligar automaticamente para ajudar a conservar a vida útil da bateria, mas pode ajustá-la ao seu gosto na app. Demora cerca de 3 horas a carregar mas permite usá-lo enquanto carrega.

Veredicto

O Astro A30 é uma boa escolha para quem quer um headset gaming super confortável com alguma personalização, e tem o dinheiro para o comprar. A conectividade simultânea é uma grande característica, a qualidade de som é ótima para jogos, e a duração da bateria é fenomenal.

É, em geral, um headset wireless bastante bom. No entanto, se estiver à procura de um headset rico em funcionalidades, com som surround, um milhão de predefinições de QE, e um preço acessível, este não será o ideal para si. Além disso, se estiver interessado em agarrar todos os 'dongles' que precisa para ligações sem fios a todas as consolas principais, esteja preparado para gastar muito dinheiro extra.