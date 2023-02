E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware. Ensaiámos o novo Dacia Jogger Hybrid 140, demos conta das novidades da OPPO, da chegada do novo Huawei Mate 50 Pro, do novo Xiaomi 13, e muito mais.

Vamos ser claros, num primeiro olhar sobre a proposta lançada por um grupo de cientistas, a solução é só estapafúrdia. Contudo, à medida que aprofundamos o conhecimento da proposta, percebemos que lançar 10 milhões de toneladas de poeira lunar no espaço todos os anos para combater mudanças climáticas na Terra é... uma loucura e muita ficção. Mas o assunto torna-se mais bizarro ainda!

A Arábia Saudita parece não olhar a meios para atingir os seus fins: edifícios colossais que oferecem verdadeiras experiências visuais. O mais recente projeto é um cubo gigante que, segundo foi anunciado, poderia albergar 20 Empire State Buildings, ao mesmo tempo que representa uma ode à tecnologia.

A OPPO anuncia a sua participação no Mobile World Congress (MWC) 2023, em Barcelona, de 27 de fevereiro a 2 de março. Baseando-se no tema “Inspire to Believe”, a OPPO irá apresentar uma seleção de dispositivos emblemáticos.

O novo Dacia Jogger surge como um dos mais acessíveis e versáteis automóveis familiares de 7 lugares do mercado, que combina o comprimento de uma carrinha, a habitabilidade de um monovolume e as características de um SUV. Depois de nos metermos ao volante de um Jogger HYBRID 140 e de 130 kms percorridos, o que mais impressionou mesmo foi o consumo de apenas 4.2 litros aos 100km.

Os sistemas de comunicação via satélite serão a tendência dos próximos anos no segmento dos smartphones. A Huawei e a Apple foram pioneiras, mas as restantes fabricantes estão também a trabalhar em propostas para trazer aos consumidores em breve. A Samsung anunciou agora a sua tecnologia de comunicação bidirecional via satélite para smartphones.

Para assinalar o décimo aniversário do lançamento dos primeiros smartphones da Huawei Mate Series, a Huawei anuncia a chegada a Portugal do mais recente membro da família, o Huawei Mate 50 Pro.

Durante um evento, na Califórnia, a Mercedes-Benz detalhou os planos para desenvolver o seu próprio sistema operativo chamado MB.OS. Espera-se que este sistema alimente a sua próxima geração de veículos elétricos e que proporcione melhorias em termos de segurança, condução automatizada, e navegação. A gigante automóvel está a trabalhar com várias empresas para construir a sua nova software stack.

A Nokia tem mostrado uma forma diferente de criar inovação e o novo Nokia G22 é a prova disso mesmo. Este novo smartphone vem inaugurar uma nova era e promete ser simples de ser reparado em minutos e amigo do ambiente.

A tecnologia está em constante mudança, seja ao nível do software como também no que respeita ao hardware. Estas mudanças são fundamentais para que o consumidor tenha novidades na hora de comprar, contribuindo ainda para uma maior variedade de produtos no mercado. Desta forma, a marca norte-americana Corsair começou agora a vender placas em madeira para tornar as caixas dos computadores desktop mais elegantes e diferentes.

A remoção de CO2 da atmosfera é um método inovador e a sua possibilidade tem sido estudada por algumas entidades. Agora, uma equipa do MIT idealizou outro processo para, por sua vez, extrair o dióxido de carbono da água do mar.

A Xiaomi acaba de revelar a sua mais recente linha de smartphones topo de gama, os Xiaomi 13. Estes novos smartphones elevam novamente e fotografia e surgem de uma parceria com a conhecida Leica. Vamos conhecer o que estes smartphones trazem de especial.