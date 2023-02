Criss Cross: organize facilmente todos os seus acessórios

Com tanto acessório que precisa de usar, considera que não tem nada para ter tudo organizado e arrumado? Nós temos uma solução bastante interessante. Já ouviu falar em Criss Cross? Vai ficar fã.

Criss Cross foi concebido para tornar a sua organização mais simples

Quantos gadgets e acessórios tem para arrumar? É o rato, carregador de telemóvel e computador, é o powerbank, são cabos... e onde arrumar tudo isto? Pois bem, a Prozis tem uma solução bastante interessante para organização de todo o material. O Criss Cross foi concebido para tornar a sua organização um bocadinho mais simples.

O nome Criss Cross foi inspirado nas bandas elásticas cruzadas na parte de trás do estojo. São perfeitas para manter todos os teus cabos e equipamento seguros e para evitar que se enrolem uns nos outros.

Além de guardar todos os acessórios, pode também guarda a sua carteira, o teu passaporte, a agenda ou o seu bilhete de avião. Também possui uma divisão especial para o seu tablet.

A Criss Cross permite também que no aeroporto as verificações de segurança sejam mais fáceis. Esta "organizer" é feita de espuma EVA e Poliéster.

