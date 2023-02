Mercedes apresenta um vídeo incrível do seu sistema de estacionamento sem condutor

A Mercedes está a destronar a Tesla no que toca à condução automatizada e aos recurso que tornam o carro mais autónomo. Um exemplo disso foi a atribuição do nível 3 de condução autónoma à marca alemã, sendo a primeira a garantir este nível. A gigante de Estugarda apresentou agora um vídeo do seu sistema de estacionamento sem condutor. De facto, o Intelligent Park Pilot é impressionante e tem dedo português!

Sistema de estacionamento sem condutor Mercedes tem dedo português

A Mercedes está determinada a ser a referência europeia no que toca à condução autónoma. Os alemães já conseguiram uma certificação importante com o seu Drive Pilot, um sistema que permite aos condutores deixar todos os controlos a cargo do veículo. É dito que o condutor pode mesmo, neste nível 3, tirar os olhos da estrada.

Note-se, contudo, que o sistema só está disponível em troços específicos de estradas alemãs e só permite uma velocidade máxima de 60 km/h. As vantagens? É claro que esta condução totalmente autónoma tem verdadeiro interesse nalguns cenários, entre eles, nos engarrafamentos de trânsito.

Em novembro passado, a empresa também recebeu aprovação da Autoridade Federal de Transportes Motorizados (KBA) na Alemanha para utilizar o seu Intelligent Park Pilot (piloto inteligente de estacionamento) no sexto andar do parque de estacionamento de Estugarda, uma vez que cumpre o nível 4 da SAE para veículos motorizados, conforme estabelecido na AFGBV (diretiva de condução autónoma), que foi aprovada pelo Bundesrat alemão em 20 de maio de 2022.

Mas, o que significa esta diretiva?

Basicamente, os condutores com este sistema nos seus veículos podem sair do carro junto à porta de saída para peões do parque de estacionamento, premir um botão na aplicação móvel e ir à sua vida, sabendo que o seu carro encontrará um lugar de estacionamento por si só.

Bom, nada que um aspirador robô na nossa casa não esteja habituado.

Esta tecnologia tem dedo português. Conforme o Pplware noticiou em janeiro, foi a partir da Bosch em Ovar que as equipas responsáveis pela manufaturação das câmaras de vídeo fizeram parte desta infraestrutura inteligente.

Estacionamento autónomo sem condutor é o primeiro do mundo altamente automatizado (SAE Nível 4) com a função de estacionamento a receber aprovação oficial para uso comercial na Alemanha

Referiu a Bosch em comunicado quando o sistema recebeu a aprovação para uso comercial.

O que é o nível 4?

Diferentes reguladores propuseram classificações diferentes para compreender até onde os veículos podem ir, mas no final é a SAE (Society of Automotive Engineers, fundada em 1905 nos Estados Unidos) que parece ter estabelecido o padrão.

No que toca à condução dos veículos, a classificação criou uma escala de seis níveis (zero + 5), em que zero é um veículo sem qualquer autonomia, e cinco é o nível mais avançado que pode ser alcançado. Neste momento, a grande maioria dos sistemas de condução autónoma mais avançados são de nível 2.

O melhor exemplo é o Piloto Automático Tesla. A empresa recebeu várias queixas (a mais recentemente durante o último Super Bowl), com alguns a alegarem que o nome Autopilot "vende" sistemas mais avançados do que realmente permite. O seu Autopiloto Completo (FSD) é também de segundo nível, mas aspira a atingir o terceiro nível.

Neste segundo nível, o veículo pode acelerar, travar e virar sozinho, mas o condutor deve manter a sua atenção na estrada a todo o momento e permanece como responsável final. O veículo não está preparado para lidar com qualquer acontecimento imprevisto e, por conseguinte, o condutor pode ter de assumir os controlos num determinado momento.

O Mercedes Drive Pilot, no entanto, eleva a fasquia para o terceiro nível. Portanto, o seu condutor não tem de estar consciente do que está a acontecer na estrada. O carro deve ser capaz de lidar sozinho com imprevistos, mas pode pedir ao condutor que assuma os controlos. Conforme foi especificado neste nosso artigo, atualmente a tecnologia só pode ser utilizada em espaços específicos e até um máximo de 60 km/h.

Agora, no que toca ao Piloto de Estacionamento Inteligente (Intelligent Park Pilot), a Mercedes vai um passo mais longe. No quarto nível, o carro deve ser capaz de se mover por si próprio e responder a todos os imprevistos. Mesmo numa situação de risco, o veículo será capaz de agir autonomamente, por exemplo, no caso de uma falha nos seus sistemas.

A figura do condutor desaparece, pelo que o vídeo mostra uma pessoa a abandonar o parque de estacionamento enquanto o carro procura um lugar para parar.

No quinto e último nível, o automóvel deve ser capaz de fazer face a qualquer situação com que se depare. O veículo, por exemplo, não precisará de ter volante ou pedais. Há várias marcas já com estes avançados, como é o caso da Amazon, Cruise e Waymo que exploram a viabilidade deste sistema, embora com carros tradicionais.