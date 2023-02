Jogos grátis no Playstation Plus para Fevereiro de 2023

Eis que já são conhecidos os novos jogos a chegar em Fevereiro ao catálogo do Playstation Plus.

Trata-se de uma lista interessante que inclui títulos como Horizon Forbidden West, entre outros.

A nova fornada de jogos a chegar ao Playstation Plus, já é conhecida. Dessa forma, para todos os subscritores do serviços PlayStation Plus Premium e Extra, títulos como Horizon Forbidden West, The Quarry ou Resident Evil 7 biohazard são alguns dos jogos que estarão disponíveis a partir de 21 de fevereiro.

Venham ver a lista completa...

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Para o catálogo do Playstation Plus Extra e Premium entram 13 títulos, já a partir do próximo dia 21 de fevereiro.

A lista, que inclui Horizon Forbidden West como principal cabeça de cartaz, apresenta os principais destaques:

Horizon Forbidden West para a Playstation 5/Playstation 4

The Quarry para a Playstation 5/Playstation 4

Resident Evil 7 biohazard para a Playstation 4

Outriders para a Playstation 5/Playstation 4

Scarlet Nexus para a Playstation 5/Playstation 4

Borderlands 3 para a Playstation 5/Playstation 4

Tekken 7 para a Playstation 4

Ace Combat 7: Skies Unknown para a Playstation 4

Earth Defense Force 5 para a Playstation 4

Oninaki para a Playstation 4

Lost Sphear para a Playstation 4

I am Setsuna para a Playstation 4

The Forgotten City para a Playstation 5/Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Em relação ao catálogo do Playstation Plus Premium, chegam a partir de 21 de Fevereiro os seguintes 4 títulos:

The Legend of Dragoon para a Playstation 1

Wild Arms 2 para a Playstation 1

Destroy All Humans! Para a Playstation 4

Harvest Moon: Back to Nature para a Playstation 1