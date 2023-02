Os testes do iOS são normalmente abertos a quem quer experimentar as novidades, mas ainda que controlados, dependendo da versão usada. A Apple quer agora limitar este acesso e garantir que apenas quem paga pode instalar as versões beta. Tudo isso vai ser feito no iOS.

Apple quer limitar acesso às Beta do iOS

Ao longo dos anos a Apple tem garantido a um lote de utilizadores limitado o acesso às versões de desenvolvimento do iOS. Estas têm todas as novidades que estão a ser preparadas, mas que ainda necessitam de ser otimizadas ou desenvolvidas por mais algum tempo.

Claro que abre depois a mais utilizadores as versões mais maduras, mas que ainda precisam de desenvolvimento por parte dos programadores da marca. É aqui que entram as versões beta publicas, que qualquer um pode registar assim que as versões são tornadas publicas.

Para controlar este acesso, a Apple estreou com a versão beta do iOS 16.4 um novo menu de configuração, chamada "Atualizações Beta". Este permitirá controlar a instalação destas versões, evitando que seja necessário instalar qualquer perfil no equipamento do utilizador.

Apenas quem paga terá mais que versões públicas

Importa destacar que este menu apenas surgirá aos utilizadores que tenham os seus Apple ID registado no programa de testes da marca. Caso surja, o utilizador pode escolher que versão do iOS Beta quer ter presente, as privadas ou as publicas.

A Apple quer assim limitar o acesso ao iOS a quem estiver a pagar os 99 dólares anuais que são cobrados. Desta forma conseguem controlar este acesso, depois de ter conseguido fechar alguns sites onde estes perfis eram partilhados.

Este é mais um passo da Apple contra todos os que tentam usar as versões de testes sem qualquer autorização. Tal como acontece há anos, apenas quer permitir a quem pague e assim tenha acesso garantido e autorizado. Todos os demais devem esperar pelas versões beta públicas do iOS.