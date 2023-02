DGS: Atenção à fraca qualidade do Ar em Portugal! Saiba o que fazer…

Tal como tínhamos alertado, Portugal vai ser atingido por uma depressão centrada a sudoeste da Península Ibérica. A DGS aconselhou hoje a população vulnerável a ficar em casa devido a poeiras no ar.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante o dia de hoje e na terça-feira (dia de Carnaval).

Segundo o comunicado no site da própria DGS...

Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo, Algarve e o interior da região Centro