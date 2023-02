OnePlus estará a imitar o criador? OnePlus 11 Concept parece inspirado no Nothing Phone 1

A OnePlus teve na sua criação o nome de Carl Pei que hoje tem a seu cargo a nova marca Nothing. O Phone 1, o primeiro smartphone da Nothing, destacou-se pelo se design com LEDs da traseira e funcionalidades associadas. A OnePlus apresentou um conceito de smartphone que nos leva a questionar se não estará agora a imitar o criador?

A OnePlus está a começar a levantar o véu daquilo que está a ser preparado para o MWC 2023 que começa já no início da próxima semana. No seu site e redes sociais apareceu um OnePlus 11 Concept que está a suscitar curiosidade.

As imagens revelam um smartphone que pode vir a ser lançado... neste caso já temos a certeza de que o conceito será apresentado no evento, nada mais. O dispositivo em questão, com base nas imagens partilhadas, parece ter alguma inspiração naquilo que Carl Pei, co-fundador da OnePlus, lançou no ano passado com a sua nova empresa, o Nothing Phone 1. Em concreto com a sua traseira revestida a LEDs.

O OnePlus 11 Concept segundo descreve a OnePlus, sem que grandes detalhes sejam avançados, "terá um sistema de tubos azuis"... até aqui, sem mais informação, poder-se-ia especular que estivéssemos perante um sistema de LEDs então semelhante ao Nothing Phone 1.

No entanto, pela descrição, tratam-se de "tubos azuis gelados que percorrem toda a parte traseira do telefone [...] como vasos sanguíneos". Estes estarão ainda "alojados dentro de um design de vidro monobloco arrojado e futurista".

Subentende-se que a OnePlus estará a preparar um sistema de arrefecimento avançado para suportar um smartphone com ainda mais poder, pelo vídeo partilhado juntamente com as imagens.

Ainda assim, afastando a ideia de um sistema de LEDs interativo, estas tubagens na traseira estão a ser apontadas como uma inspiração no Phone 1... com a OnePlus a inspirar-se na nova marca do seu co-fundador. Não nos parece que seja esse o caso, nem tão pouco que este conceito venha da resultar num smartphone a ser lançado em breve, tal como já aconteceu com outros modelos de conceito que nunca passaram do anúncio.

O anúncio oficial do OnePlus 11 Concept vai acontecer a 27 de fevereiro, na próxima segunda-feira.