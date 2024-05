Bairro Comercial Digital de Famalicão é “uma oportunidade” para o comércio de rua 

No Bairro Comercial Digital de Famalicão estão 20 ruas e 455 lojas do comércio de proximidade do centro urbano famalicense.

O projeto, apresentado ontem à comunidade, pretende modernizar e digitalizar o comércio tradicional, com o objetivo de promover a transformação digital e a modernização económica dos estabelecimentos da área urbana, tornando o comércio e o espaço público mais atrativo, com iniciativas criativas, lúdicas e promotoras de boas experiências de consumo, centradas nas pessoas e no apoio aos comerciantes.

É um projeto com diferentes valências, com um eixo de dinamização económica e transição digital dos estabelecimentos comerciais, mas também de implementação de medidas e equipamentos que permitam a conetividade do espaço urbano e a mobilidade inteligente, com melhoria de sinalética, que no renovado centro urbano e a juntar às ações que temos promovido de dinamização deste espaço, queremos que promova mais atratividade e que seja uma boa experiência de consumo.

Apontou o presidente de Câmara, Mário Passos, na apresentação desta quinta-feira.

Refira-se que o projeto de implementação do “Bairro Comercial Digital – Comércio da Vila” é um consórcio do Município e da Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), com um orçamento de cerca de 706 mil euros, aprovado em candidatura formalizada ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Entre outras responsabilidades, ao Município cabe o reforço da rede Wi-Fi no perímetro de implementação do Bairro Comercial Digital, a criação de infraestruturas e animação multimédia, a sensorização do estacionamento e da sinalética.

A gestão de um Market Place que agregue as várias lojas, o sistema logístico de entrega e a promoção de planos de capacitação e formação na área digital, são ações que ficam na esfera de gestão da ACIF.

Fernando Xavier Ferreira, presidente da Associação Comercial e Industrial, deu conta de que “este é um passo determinante para o comércio, tendo em conta que hoje o mundo é digital - e temos de ser pragmáticos - os clientes exigem que nos adaptemos a esta realidade”.

Foi neste contexto que foi ainda apresentada a “Aceleradora Digital”, um projeto dinamizado também no terreno pela ACIF e que disponibiliza financiamento até 2 mil euros por loja para formação e capacitação para o comércio digital.

Vai retirar aos empresários o peso do investimento e é uma oportunidade para capacitar empresários e colaboradores na área digital.

Apontou ainda o presidente da ACIF.

Refira-se que a implementação deste projeto vai estender-se até setembro de 2025.