A Huawei acaba de lançar o Huawei Watch Buds, um smartwatch com um design inovador e uma combinação funcional revolucionária: trata-se do primeiro relógio inteligente com uma tampa magnética pop-up que integra no seu interior auriculares sem fios. Este novo wearable já se encontra disponível para pré-encomenda em Portugal.

O Huawei Watch Buds vem revolucionar as fronteiras entre os auriculares True Wireless Stereo (TWS) e os smartwatches, ao combinar as características e funções de ambos os dispositivos num único acessório. Desenhado com uma arquitetura global integrada, o Huawei Watch Buds apresenta-se como uma solução prática e conveniente, que introduz o utilizador numa nova era de experiência inteligente.

Design elegante com uma arquitetura altamente integrada

A Huawei criou o primeiro smartwatch com uma cobertura magnética pop-up, que contém no seu interior um par de earbuds. Com um desenho estrutural coeso, componentes de precisão personalizados e processos de fabrico avançados, o Huawei Watch Buds surge numa sofisticada caixa de aço inoxidável, que se caracteriza pela solidez e resistência à corrosão.

Com apenas 14,99 mm de espessura, o Huawei Watch Buds acondiciona no seu interior 21 camadas de componentes, incluindo um sensor de oito canais fotoelétricos, um módulo de eixo rotativo ultra-micro preciso, uma unidade de carregamento de auriculares, uma unidade de fixação magnética e ainda os auriculares.

No que respeita aos materiais, conta com um vidro de silicato de lítio alumínio de alta resistência, ainda mais fino que o Huawei Watch GT3 e 25% mais forte.

Também os auriculares do Huawei Watch Buds foram concebidos através de um design integrado. Estes earbuds são dispositivos de precisão personalizados, com seis controladores de som incorporados num espaço muito limitado. Em comparação com os auriculares tradicionais TWS, os auriculares do Huawei Watch Buds são 50% mais pequenos, 90% mais eficientes em termos de espaço e têm um peso líquido de apenas cerca de 4g.

Além da estética, também a montagem deste wearable impressiona. Construído com recurso a técnicas de topo de gama, os 20 diferentes elementos que o compõem foram fundidos através de uma tecnologia de precisão a laser.

O design pop-up inovador dos Huawei Watch Buds, concebido para abrir e fechar suavemente através de um eixo rotativo de precisão, possibilita que o utilizador aceda aos auriculares com um simples toque. O Huawei Watch Buds utiliza ainda um inovador conjunto de ímanes nos earbuds e na tampa do relógio, o que permite que os auriculares se fixem no lado superior da tampa quando esta é aberta.

Além disso, devido ao seu design eficiente, os auriculares são recarregados quando colocados na caixa, com dois anéis de carga de 360° Platinum Star Charging Rings na superfície, podendo ser carregados em qualquer ângulo. O ecrã exclusivo deste relógio, quando os auriculares estão na caixa, mostra o nível de bateria dos mesmos ao levantar o pulso.

Auscultadores TWS com Tecnologia de Identificação Adaptativa

Os auriculares tradicionais TWS diferenciam o canal esquerdo e direito, o que implica usá-los e dispô-los na caixa de acordo com a posição pré-determinada. Também neste aspeto o Huawei Watch Buds é disruptivo. Ambos os auriculares têm o mesmo desenho octogonal cilíndrico, suportando a reinicialização na caixa e a Tecnologia de Identificação Adaptativa. Esta tecnologia corrige automaticamente os canais de áudio esquerdo e direito, de forma a que os utilizadores possam usar, remover e colocar os dois auriculares sem necessidade de os distinguir.

Suportam também os novos Controlos Tácteis Wide-Area Auricle. Estes cobrem os auriculares e a área exposta dos ouvidos, permitindo ao utilizador aceder a múltiplas funções, apenas tocando nos auriculares. Desta forma, permite um maior alcance e um reconhecimento táctil mais preciso.

Em termos de qualidade de som, os auriculares estão equipados com o Diafragma Planar quad-magnético de gama completa, que fornece um áudio potente, de frequência completa e alta resolução. O som é otimizado em tempo real em função das diferenças na estrutura do canal auditivo, estado de uso e nível do volume, personalizando o som para alcançar a melhor experiência auditiva dos utilizadores.

Um mundo de funcionalidades inteligentes, incluindo funções ligadas ao desporto e à saúde

O Huawei Watch Buds não descura as funcionalidades mais inteligentes que caracterizam os smartwatchs da marca. Monitoriza vários parâmetros de saúde, como a saturação de oxigénio no sangue, ritmo cardíaco e sono.

Paralelamente, este relógio herda a tecnologia desportiva presente na linha de wearables inteligentes de longa duração da Huawei. Disponibiliza 80 modalidades desportivas, entre as quais 10 modalidades profissionais, e permite ainda adicionar manualmente mais de 70 desportos.

Enquanto companheiro versátil, este smartwatch fornece também uma análise de dados profissional, bem como um sistema de recompensa de atividades, que visa melhorar a qualidade do treino do utilizador.

O Huawei Watch Buds consegue alimentar tanto o relógio como os auriculares, com uma duração de bateria considerável. Assegura até três dias com carga completa em aplicações e até sete dias em modo de poupança de energia, com o relógio a carregar e os earbuds desligados.

Este smartwatch pode ser facilmente sincronizado com qualquer smartphone, independentemente do sistema operativo (Android ou iOS). O mesmo se aplica à Huawei Health App, disponível para todos os sistemas operativos, que permite controlar totalmente o smartwatch e os auriculares até ao último detalhe personalizável.

O Huawei Watch Buds já está disponível para pré-encomenda Portugal e em breve irá chegar às lojas portuguesas.

Huawei Watch Buds