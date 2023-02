Arábia Saudita projetou um cubo capaz de alojar 20 Empire State Buildings

A Arábia Saudita parece não olhar a meios para atingir os seus fins: edifícios colossais que oferecem verdadeiras experiências visuais. O mais recente projeto é um cubo gigante que, segundo foi anunciado, poderia albergar 20 Empire State Buildings, ao mesmo tempo que representa uma ode à tecnologia.

Não é novidade que a Arábia Saudita se debruça sempre sobre projetos grandiosos, transformando as paisagens em quadros visualmente luxuosos e dando à luz edifícios que são verdadeiras obras de magnificência. Conforme vimos aqui, em 2021, o país surpreendeu o mundo quando apresentou uma cidade gigantesca em forma de corredor de vidro com 170 quilómetros de comprimento por 200 metros de largura, The Line.

O mais recente anúncio dá conta do Mukaab: um cubo gigante que será levantado no centro de Riade.

Arábia Saudita quer um cubo gigante para encher de vida e extravagância

O Mukaab resulta de uma vontade que a Arábia Saudita tem de criar o maior edifício da cidade, indo além da Torre PIF e do Burj Rafal.

Será um marco icónico excecional com as mais recentes tecnologias inovadoras. O desenho do Mukaab inclui instalações únicas e será uma das maiores estruturas construídas no mundo com 400m de altura, 400m de largura e 400m de comprimento. A sua forma garantirá a máxima utilização do espaço.

Partilhou o Public Investment Fund (PIF), cujo conselho de administração é presidido pelo Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.

Segundo partilhou a entidade, o cubo será "o primeiro destino imersivo do mundo", oferecendo uma "experiência criada através de tecnologia digital e virtual com o que há de mais recente em holografia".

Através da "porta de entrada para outro mundo", com dois milhões de metros quadrados de espaço residencial, hoteleiro e comercial, "suficientemente grande para albergar 20 Empire State Buildings,", os visitantes terão acesso a atrações culturais e turísticas, que transportá-los-ão para novos mundos.

Uma cidade dentro de uma cidade

Segundo as informações que foram reveladas, o Mukaab não será um edifício isolado, pois integrará um projeto maior chamado New Murabba - aspirante a "maior centro moderno do mundo". Com uma área de 19 quilómetros quadrados, a cidade pretende disponibilizar mais de 25 milhões de metros quadrados, para receber a casa de centenas de milhares de pessoas.

Irá oferecer uma experiência única de vida, trabalho e lazer num raio de 15 minutos a pé e terá o seu próprio sistema de transporte interno.

Se o objetivo for alcançado, a New Murabba garantirá pouco mais de 104.000 unidades residenciais, 9.000 quartos de hotel, cerca de 890.000 metros quadrados de espaço comercial, 1,4 milhões de metros quadrados de espaço de escritórios, 620.000 metros quadrados de espaço de lazer e 1,8 milhões de metros quadrados destinados ao uso comunitário. No projeto consta ainda um museu, uma universidade de tecnologia e design e um teatro imersivo.