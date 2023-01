Arábia Saudita já é dona de 6% da japonesa Nintendo

O mundo dos jogos é liderado por vários nomes populares que já andam neste mercado há muitos anos. A Nintendo é uma das criadoras de jogos mais antigas da história, tendo sido fundada no dia 23 de setembro de 1889 e, portanto, já tem quase 134 anos de existência.

E embora a marca tenha sido fundada no Japão, há muitas entidades que possuem uma parte da empresa. E as mais recentes informações indicam que a Arábia Saudita aumentou a sua participação da Nintendo e já detém 6% da japonesa.

Arábia Saudita aumenta a sua participação da Nintendo para 6%

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a Arábia Saudita aumentou a sua participação da japonesa Nintendo para 6%. Os detalhes revelados num relatório na passada quinta-feira (12) mostram que o Fundo de Investimento Público (PIF) do país árabe aumentou a sua cota da empresa de jogos centenária de 5,01% para 6,07%.

O relatório foi revelado aos reguladores japoneses e mostra o crescente interesse da Arábia Saudita, mais concretamente do príncipe árabe Mohammed bon Salman, no mercado e na indústria japonesa de jogos.

No passado mês de maio de 2022, o Fundo de Investimento Público havia divulgado que a participação do país na Nintendo era de 5% e que tal havia sido conseguido para fins de investimento. A Arábia Saudita também tinha adquirido participações noutras empresas do segmento dos jogos, como a Nexon, Activision Blizzard, Electronic Arts, Capcom, SNK, Embracer Group, Take Two e a Koei Tecmo. Para além disso, o país também foi o primeiro a aprovar oficialmente a polémic e controversa aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.

Mas esta pode não ser uma boa notícia para o mundo dos jogos. Isto porque, na manhã seguinte dse sexta-feira (13), as ações da Nintendo tinham sofrido uma queda de 1,8%.

