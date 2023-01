Nvidia Broadcast consegue manipular os olhos para nos fazer olhar para a câmara

A tecnologia está em constante movimento e evolução, portanto são constantes as notícias do setor que mostram as novidades daquilo que se tem feito, como forma de melhorar a interação dos utilizadores com os equipamentos.

As últimas notícias mostram que a ferramenta Nvidia Broadcast consegue agora manipular os nossos olhos como forma de nos fazer olhar diretamente para a câmara. Vamos então conhecer melhor esta tecnologia.

Nvidia Broadcast faz o utilizador olhar para a câmara

O Nvidia Broadcast, que é o software de streaming da Nvidia, tem agora mais uma novidade interessante. A ferramenta conta com uma nova opção que permite que o utilizador olhe diretamente para a câmara, mesmo que se encontre a olhar para outra parte na realidade. Esta manipulação é possível através de Inteligência Artificial com a ajuda do recurso "Eye Contact" que foi recentemente integrado ao Nvidia Broadcast 1.4. O recurso vai então alterar os olhos do utilizador por 'olhos simulados' que ficam depois alinhados com a câmara.

De acordo com a publicação do anúncio da novidade, a Nvidia afirma que este recurso se destina sobretudo aos "criadores de conteúdo que pretendem gravar ao mesmo tempo que lêem as notas" para o vídeo, sem ter que olhar diretamente para a câmara, pois o recurso trata disso.

Segundo a Nvidia, o Eye Contact está preparado para tentar fazer com que os "olhos simulados" tenham a cor dos olhos reais da pessoa. O canal The Verge rez um vídeo onde demonstra a diferença do resultado com e sem o recurso do Nvidia Broadcast.

Através do vídeo conseguimos então perceber que assim que o sujeito desvia o olhar, a ferramenta consegue trocar a os seus olhos por outros manipulados para que no resultado final a pessoa fique a olhar para a câmara durante o vídeo. Contudo, o The Verge adianta que ainda houve algumas falhas e, portanto, ainda deverá haver mais algumas correções por parte da empresa, até porque esta ainda será uma versão de testes.

Segundo a Nvidia "existem milhões de cores de olhos e combinações de iluminação. Se testar [o recurso] e encontrar algum problema, ou apenas quiser ajudar-nos a desenvolver ainda mais este efeito de IA, envie-nos um vídeo rápido aqui, ficaremos muito agradecidos!"