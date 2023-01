A oferta que temos de smartphones Android permite aos utilizadores ter um smartphone quase feito à medida. Os fabricantes têm propostas que se ajustam a qualquer desejo e a qualquer especificações de hardware pretendidas.

Conhecedora do mercado como poucas empresas, a Antutu tem avaliado o que são as tendências e as especificações mais usadas. A análise dos 3 últimos meses de 2022 veio mostrar o que são agora as tendências e o novo padrão para os smartphones Android.

Todos conhecem a Antutu pelas suas apps de avaliação de desempenho dos smartphones. Os dados que recolhe e avalia permitem conhecer bem o que está no mercado e quais as tendências que estão a ganhar ou a perder força ao longo do tempo junto dos utilizadores.

Ao avaliar a sua informação recolhida no último trimestre de 2022, a foi possível determinar o que é cada vez mais o padrão nos smartphones Android. São vários parâmetros que são importantes e que determinam o que é atualmente o novo padrão.

Algo que fica de imediato claro é que os fabricantes começam a massificar a presença dos 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, independente do segmento. Até há pouco tempo, os elementos de maior capacidade estavam restritos aos smartphones de topo e que eram mais inacessíveis.

Há ainda a certeza de que os ecrãs maiores estão a ganhar terreno, com a medida de 6,7 polegadas a dominar, em 32,4% dos smartphones, seguido por 6,6" (23%) e 6,8" (13,7%). Ainda aqui, os dados mostram que a taxa de atualização mais popular é dominada pelos 60 Hz, com uma quota de 48%.

Em termos de fabricantes de SoC, os valores acabam por ser óbvios, ainda que a mudança esteja a começar a ser vista. Assim, temos a Qualcomm com 60%, seguida pela MediaTek com 25,3%. Na questão do software, o Android 12 é o mais popular com 59,6%, seguido pelo Android 13, com 12,6%, Android 10 (12,5%) e Android 11 (10,5%).

Este é o novo cenário que os smartphones apresentam, fruto das escolhas dos utilizadores. Há uma clara melhoria no que toca ao hardware, com especificações mais elevadas, mesmo nos modelos de entrada de gama.