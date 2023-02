Corsair começa a vender placas de madeira para os computadores

A tecnologia está em constante mudança, seja ao nível do software como também no que respeita ao hardware. Estas mudanças são fundamentais para que o consumidor tenha novidades na hora de comprar, contribuindo ainda para uma maior variedade de produtos no mercado. Desta forma, a marca norte-americana Corsair começou agora a vender placas em madeira para tornar as caixas dos computadores desktop mais elegantes e diferentes.

Corsair lança placas de madeira para os computadores

Se está farto do aspeto de metal e plástico da sua caixa de computador desktop, a Corsair pensou numa alternativa diferente que dá à sua máquina um aspeto mais rústico e elegante. A marca norte-americana começou agora a vender placas construídas em madeira destinadas aos seus computadores.

As últimas informações do setor de hardware mostram que a Corsair lançou recentemente opções de madeira para as caixas das linhas dos seus computadores 4000 e 5000. Tratam-se de placas em diferentes tonalidades que o consumidor poderá adquirir a partir de 55 dólares.

São placas duplas em que uma se destina à parte frontal da caixa e a outra para a parte superior, tal como podemos ver pelas imagens. Pode ainda ver-se que as placas estão desenhadas para permitir a circulação do ar e contam com características térmicas semelhantes às placas tradicionais de metal. A Corsair promete também que esta novidade oferece a mesma qualidade de arrefecimento que as placas 4000D AIRFLOW e 5000D AIRFLOW.

As placas estão disponíveis em três tipos de madeira, como Sapele (tom médio), Bamboo (mais claro) e Teca (mais escuro), tal como podemos observar pela imagem acima.

Quanto aos preços, as placas para os modelos 4000 custam 54,99 dólares enquanto que as maiores da linha 5000 têm um valor de 74,99 dólares.

Certamente esta novidade vai agradar a vários consumidores, especialmente aos que gostam de um design mais arrojado e elegante, que pode combinar na perfeição quando a máquina se encontra numa sala de estar, por exemplo.