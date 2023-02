EUA receiam que a China crie supersoldados com chips da Coreia do Sul e impõem sanções

Quando falamos em guerra, neste momento a nossa cabeça tende a pensar na Rússia e na Ucrânia, mas essa não é definitivamente a única que deve preocupar o mundo. Entre outras, temos o aumento da tensão dos Estados Unidos e da China. E agora o país de Joe Biden quer limitar o fornecimento de tecnologia de empresas sul-coreanas presentes em território chinês uma vez que receia que a China esteja a tentar criar supersoldados com chips da Coreia do Sul.

EUA querem limitar acesso da China à tecnologia sul-coreana

Os conflitos entre os EUA e a China não são uma novidade para ninguém uma vez que, entre outros problemas, há o receio do país chinês usar tecnologia avançada para espionagem. Mas nos últimos tempos as notícias têm sido mais intensas e algumas também estranhas, tal como aconteceu com o balão chinês que sobrevoava os céus norte-americanos, o que levou o país a colocar algumas empresas na lista negra por supostamente estarem ligadas a este objeto voador.

E a mais recente preocupação dos Estados Unidos da América é a possibilidade de a China conseguir criar supersoldados através de biotecnologia criada com chips vindos de empresas sul-coreanas. Como tal, o país de Joe Biden quer agora impôr limites às empresas da Coreia do Sul que trabalhem na China de forma a que estas não forneçam tecnologia nem para o país asiátio nem para a Rússia. Isto porque o receio dos EUA também se estende ao país liderado por Vladimir Putin.

A mensagem dos Estados Unidos é clara e não querem que de nenhuma forma a China consiga ter acesso a chips que se possam tornar uma ameaça para a segurança nacional norte-americana e dos seus aliados. As licenças de um ano impostas às empresas Samsung e SK Hynix vão brevemente expirar, dando assim poder de as fabricantes voltarem a produzir na China, mas os EUA querem evitar que tal aconteça de modo a impedir que a Rússia e a China usem biotecnologia para fins militares.

Como tal, o subsecretário do Comércio para a Indústria e Segurança dos EUA, Alan Estevez, alertou que em breve o país vai impôr limites às empresas sul-coreanas que trabalhem na China. Estevez adiantou que "estamos num mundo onde a tecnologia é o motor do poder militar, tecnologias avançadas, tecnologias de ponta críticas e semicondutores estão no centro dessas tecnologias. Há biotecnologia para o bem da humanidade e há biotecnologia para soldados sobre-humanos que não são para o bem da humanidade".