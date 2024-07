E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os CMF Buds Pro e a coluna Bose SoundLink Max, falámos da chegada da nova marca de elétricos Forthing a Portugal, e muito mais.

A CMF by Nothing é uma submarca da Nothing, mas tem provado ser uma marca de excelência tendo em conta o design dos seus equipamentos, assim como a qualidade/material de construção. A empresa lançou recentemente os CMF Buds Pro 2 que são simplesmente fantásticos e custam apenas 59€.

Aliadas, a tecnologia e a medicina são capazes de grandes feitos. De facto, um grupo de investigadores japoneses desenvolveu um sistema que reinicia o batimento cardíaco em três minutos, caso o coração seja ferido em emergências.

Com uma vasta gama de modelos para satisfazer todos os tipos de atividades e orçamentos, a Bose é um dos nomes de referência quando se fala das melhores colunas Bluetooth. A Bose SoundLink Max é o mais recente design da especialista em áudio na sua gama de colunas portáteis. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

A Disneyland Paris estabeleceu um recorde mundial do Guinness com a maior exibição aérea de uma personagem fictícia utilizando drones. O espetáculo apresentava uma cabeça do Rato Mickey composta por 1571 drones. Foi apoiado pelo fornecedor de tecnologia de espetáculos Dronisos.

Um ensaio realizado no Uganda e na África do Sul revelou que um medicamento de prevenção do VIH teve uma taxa de sucesso de 100%.

Marte é uma constante descoberta. E os robôs, a extensão humana no planeta, parecem estar com sorte. O que o Curiosity, da NASA, descobriu deixou os cientistas surpresos e agradavelmente curiosos.

O mercado automóvel chinês está com uma forte expansão para a Europa. Em Portugal já existem algumas marcas e em breve irá chegar mais uma. Saiba de que marca falamos.

A fabricante alemã de turbinas eólicas Nordex Group lançou uma turbina eólica que "aumenta significativamente o rendimento" em velocidades de vento mais baixas.

Após anos e anos de espera, a app Mapas da Apple tem finalmente a sua própria versão web. A plataforma iniciou um processo de expansão para competir mais abertamente com o Google Maps, independentemente de os utilizadores terem ou não um dispositivo Apple.

No espaço, não se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pelo menos assim parece ser o objetivo traçado pela NASA para os seus astronautas. A ideia não é nova, mas agora poderá estar mais perto de passar à realidade.

A OpenAI revelou finalmente a ferramenta com que quer lutar diretamente contra a Google. Falamos do seu motor de busca SearchGPT, baseado em IA. Este novo motor de pesquisa de IA fornece acesso em tempo real a informações na Internet. Será que a Google vai perder o mercado?

Foi um dos jogos em maior destaque no reino da Playstation, no decorrer da primeira metade de 2024. Stellar Blade é um titulo de ação desenvolvido pela equipa coreana Shift Up (a sua estreia nos grandes títulos), e que foi bastante bem acolhido pela generalidade da critica e... por nós!