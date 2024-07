VERO, o cão robô que “come” as beatas da praia

As beatas de cigarro são o segundo tipo de lixo mais comum na Terra - dos cerca de seis mil milhões de cigarros inalados todos os anos, estima-se que mais de 4 mil milhões de beatas sejam simplesmente atiradas para o chão. Cada destas coriscas liberta mais de 700 químicos tóxicos diferentes para o ambiente. Se os humanos não cuidam do ambiente, terão de ser os robôs cuidar? Conheçam o VERO... que limpa as praias!

Humanos que deixam beatas no chão são pouco limpos

Sim, é um facto que uma beata largada no chão contamina o ambiente. Como referido, este resto do cigarro liberta mais de 700 químicos tóxicos. Não podemos esquecer, contudo, que todos esses químicos tóxicos também vão para os pulmões das pessoas. Mas mais que isso é o dano que provocam no ecossistema e também na paisagem onde são largados, é apenas lixo largado que alguém vai ter de limpar.

Obviamente que evitar que as beatas de cigarro acabem no chão seria a melhor opção, mas isso exigiria uma grande mudança no comportamento humano. Partindo do princípio de que os humanos não podem mudar o seu comportamento, os robôs poderão dar uma ajuda.

VERO, o cão robô que aspira o lixo dos outros

Os engenheiros da unidade de Sistemas Dinâmicos de Pernas do Instituto Italiano de Tecnologia (IIT), em Génova, conceberam uma nova plataforma para a limpeza de beatas de cigarro, sob a forma de um robô quadrúpede com aspiradores presos aos pés.

Existem, obviamente, formas muito mais eficientes de automatizar, pelo menos parcialmente, a limpeza do lixo com máquinas. O desafio é que a maior parte dessa automatização depende de sistemas de mobilidade com rodas, que não funcionam nas muitas e belas praias (e nos muitos e belos lances de escadas) de Génova. Em locais como estes, continua a ser o ser humano a fazer o trabalho pesado, o que não é o ideal.

Este robô, desenvolvido no laboratório de Claudio Semini no IIT, chama-se VERO (Vacuum-cleaner Equipped RObot). Baseia-se num AlienGo da Unitree, com um aspirador comercial montado nas suas costas.

As mangueiras vão do aspirador pela perna abaixo até cada pé, com um bocal personalizado impresso em 3D que coloca tanta sucção perto do chão quanto possível sem fazer o robô tropeçar. Embora o aspirador seja uma novidade, a verdadeira contribuição aqui é a forma como o robô localiza autonomamente as coisas no chão e depois planeia como interagir com essas coisas usando os pés.

Primeiro, um operador designa uma área para o VERO limpar, após o que o robô funciona sozinho. Depois de calcular um percurso de exploração para explorar toda a área, o robô utiliza as suas câmaras de bordo e uma rede neural para detetar pontas de cigarro.

Isto é mais complicado do que parece, porque pode haver muitas beatas de cigarro no chão e, provavelmente, todas têm o mesmo aspeto, pelo que o sistema tem de filtrar todos os potenciais duplicados.

O passo seguinte é planear os próximos passos: O VERO tem de colocar o lado do vácuo de um dos seus pés mesmo ao lado de cada beata, enquanto calcula uma pose segura e estável para o resto do seu corpo.

Uma vez que todo este processo pode ter lugar na areia, em escadas ou noutras superfícies irregulares, o VERO tem de dar prioridade a não cair antes de decidir como fazer a recolha.

A manobra final de recolha é afinada utilizando uma câmara de profundidade Intel RealSense extra montada no queixo do robô.

Robô tem uma precisão de perto de 90%

Os testes iniciais com o robô numa variedade de ambientes diferentes mostraram que ele conseguia recolher com sucesso cerca de 90% das beatas de cigarros. O robô não é muito rápido na tarefa, mas, ao contrário de um humano, nunca se cansará enquanto tiver energia na bateria, pelo que a velocidade é um pouco menos importante.

Os investigadores sugerem uma variedade de outros casos de utilização potencial, incluindo a pulverização de ervas daninhas em campos de cultivo, a inspeção de fendas em infraestruturas e a colocação de pregos e rebites durante a construção.

Alguns casos de utilização incluem a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, como plantar diferentes tipos de sementes, utilizar diferentes sensores de superfície ou colocar pregos e rebites.

E uma vez que os quadrúpedes têm quatro pés, podem potencialmente alojar quatro ferramentas completamente diferentes, e o software que os investigadores desenvolveram para o VERO pode ser ligeiramente modificado para colocar o pé que quisermos no sítio que precisarmos.