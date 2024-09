Huawei fará um lançamento horas após evento da Apple. Irá o tri-dobrável ofuscar o iPhone 16?

A Huawei anunciou que planeia realizar um lançamento de produtos este mês, poucas horas depois do evento da Apple, onde se espera que a gigante de Cupertino apresente, entre outros produtos, o iPhone 16. Irá o tri-dobrável ofuscar a chegada da nova geração do iPhone?

Na segunda-feira, por via do Weibo, a Huawei disse que planeia realizar um evento de lançamento de produtos este mês, poucas horas depois da revelação anual do iPhone da Apple. O evento acontecerá no dia 10 de setembro às 14h30 de Pequim. Na costa oeste dos Estados Unidos, este horário fará com que ambas as revelações coincidam.

Sob o título "It's Glowtime", no Steve Jobs Theatre, no Apple Park, espera-se que o evento da gigante da maçã revele o novo iPhone 16, novas versões de AirPods, novidades relativamente à Apple Intelligence, e atualizações dos vários sistema operativos.

As novidades que a Huawei possa ter na manga não são, contudo, tão claras. Sabe-se que deverá tratar-se da apresentação do "produto líder, inovador e disruptivo da empresa", segundo a tradução direta da publicação de Richard Yu, no Weibo.

Este é um produto que marca uma nova era; que outros pensaram, mas não puderam fabricar.

Escreveu Richard Yu, acrescentando que, após cinco anos de investimento, a Huawei "transformou a ficção científica em realidade".

A Huawei já foi a maior fabricante de smartphones do mundo, mas o seu negócio de telemóveis foi prejudicado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, que impediram a empresa de aceder aos semicondutores mais recentes.

Superando-se, a Huawei lançou, no ano passado, um novo smartphone equipado um chip que surpreendeu a indústria e os decisores políticos americanos.

Depois de um novo (e mais uma vez potente) smartphone lançado este ano, será que podemos esperar que o tri-dobrável da Huawei ofusque o iPhone 16?