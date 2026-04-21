Ucrânia derruba drones russos… com Wi-Fi e um hotel a 500 km

A guerra na Ucrânia continua a revelar episódios inesperados, mas poucos tão insólitos como este. Pela primeira vez, drones russos Shahed foram neutralizados graças a uma combinação improvável: um hotel, Wi-Fi e uma localização a cerca de 500 quilómetros do alvo.

Uma falha explorada à distância

Os drones Shahed, de origem iraniana e amplamente utilizados pela Rússia, são conhecidos pela sua simplicidade e baixo custo. No entanto, essa mesma simplicidade tornou-se uma vulnerabilidade.

Segundo o caso relatado, forças ucranianas conseguiram interferir com os drones explorando ligações de comunicação não seguras.

O detalhe mais surpreendente é o ponto de origem da operação: um hotel distante da zona de combate, onde foi possível aceder a redes Wi-Fi que acabaram por desempenhar um papel crítico.

O papel improvável do Wi-Fi

O elemento-chave está na forma como alguns destes drones comunicam e são configurados. Em determinadas circunstâncias, podem depender de redes sem fios ou ligações expostas durante fases de preparação ou operação.

Ao identificar essas brechas, a Ucrânia conseguiu interferir no funcionamento dos aparelhos, levando à sua queda sem necessidade de sistemas tradicionais de defesa aérea, como mísseis ou radares avançados.

Guerra moderna, soluções inesperadas

Este episódio mostra uma transformação clara no campo de batalha. Já não se trata apenas de armamento pesado ou tecnologia militar sofisticada, mas também de cibersegurança, redes e criatividade operacional.

Num conflito onde os drones são utilizados em massa, qualquer fragilidade pode ser explorada. E, neste caso, bastou uma ligação Wi-Fi e engenho técnico para neutralizar uma ameaça que normalmente exige meios muito mais dispendiosos.

Um sinal do futuro

A guerra na Ucrânia tem sido um laboratório real para novas formas de combate. Desde o uso massivo de drones até à integração de civis e tecnologia acessível, o conflito está a redefinir estratégias militares.

Este episódio reforça uma ideia essencial: no cenário atual, a vantagem pode não estar apenas no hardware, mas na capacidade de identificar e explorar pequenas falhas, mesmo que isso implique transformar um simples hotel num posto avançado de guerra eletrónica.