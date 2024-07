One UI 7 será a última atualização para estes smartphones Samsung! Descubra quais

A Samsung mudou radicalmente a sua política de atualizações do Android. Alargou os tempos em que oferece novas versões, o que agradou a todos. Com a One UI 7 a marca volt a estar presente num lote grande de smartphones. Infelizmente, para alguns será a última grande atualização. Descubra que equipamentos estão nesta situação.

One UI 7 está quase a chegar aos smartphones

Espera-se muito da próxima grande atualização para os smartphones e tablets da Samsung. A One UI 7, alimentada pelo Android 14, estará prestes a chegar para os primeiros testes, onde a marca quer mostrar o que prepara para oferecer aos seus utilizadores.

Na mesma linha do que a Google preparou para a nova versão do Android, a gigante coreana quer criar uma interface mais intuitiva e que dá aos utilizadores mais liberdade. Claro que continuará a apostar nas suas funcionalidades de IA, que se têm mostrado muito importantes.

Com estas novidades a serem preparadas, a Samsung irá disponibilizar esta versão para o máximo de dispositivos. Irá cumprir a sua promessa de manter os modelos mais recentes atualizados, ao mesmo tempo que garante as atualizações a modelos mais antigos. A lista abaixo recebe a One UI 7, mas com uma condição especial.

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A72

Para estes Samsung é a última atualização

Para estes modelos, que não são já dos mais recentes, a Samsung parece ter chegado ao fim do seu suporte. A One UI 7 será a última grande atualização que a marca irá disponibilizar e assim terminar o seu suporte do Android.

Ainda que este possa ser o fim das grandes atualizações com versões completas, a Samsung certamente que não irá abandonar estes dispositivos. Irá manter as atualizações de segurança necessárias por mais algum tempo e assim garantir a proteção dos utilizadores.

Tal como outras marcas, e mesmo com o compromisso de manter os seus smartphones atualizados, a Samsung tem agora estes a perder o seu suporte. Não são equipamentos novos e onde a marca apostou por aumentar as atualizações, que chegam ao fim com a One UI 7 e o Android 14.