Os Estados Unidos da América elegeram Joe Biden como o próximo presidente de país. Esta decisão encerra, assim, a administração constantemente polémica e questionável de Donald Trump que, como temos vindo a noticiar, aplicou diversas restrições a empresas e plataformas tecnológicas.

Neste sentido, hoje questionámos os nossos leitores sobre se estes consideram que a vitória e eleição de Joe Biden será boa para o mundo da tecnologia.

A semana passada ficou marcada pelas eleições nos EUA. O povo norte-americano votou e decidiu que estava na hora de Donald Trump arrumar as suas coisas e dar lugar a outra pessoa na Casa Branca. Depois de debates polémicos e bizarros, a tweets para todos os gostos, finalmente houve uma decisão.

Joe Biden foi então o grande vencedor destas presidenciais, e poderá dar um rumo diferente ao que até aqui foi sendo feito. No entanto ainda se avizinham episódios interessantes em redor destas eleições, uma vez que Trump já avançou com ações judiciais para rever as votações.

Mas falando daquilo que mais nos interessa, que é a tecnologia, é importante perceber qual o impacto, vantagens e desvantagens que esta mudança pode ter neste mercado.

Trump tem sido duro com o mercado tecnológico… como será com Biden?

A administração de Donald Trump não tem sido muito simpática para algumas empresas, nomeadamente as chinesas. O exemplo mais claro são as restrições e sanções impostas pelo governo de Trump à Huawei, sendo que a empresa ficou impossibilitada de dar continuidade aos negócios que tinha com empresas com ligações aos EUA.Esta situação afetou essencialmente a rede de fornecimento de componentes à marca chinesa.

Mas desengane-se quem pensa que estes problemas afetam apenas os norte-americanos, pois os Estados Unidos também já ameaçaram Portugal caso a Huawei entre no negócio para a implementação da rede 5G no nosso país.

Para além disso, continua ativo o processo de bloquear do país as apps TikTok e WeChat, embora os tribunais não sejam a favor. Também outras empresas como a Apple e o Facebook já tiveram algum género de entrave com a ainda atual administração do país.

A vitória de Joe Biden poderá, assim, dar alguma esperança para que estes e outros problemas se resolvam. No entanto as últimas notícias indicam que parece haver algum conflito entre o próximo presidente dos Estados Unidos e o Facebook. No passado, Biden havia criticado a rede social e descrito Zuckerberg como ‘um problema’.

Resta assim aguardar por todas as novidades e mudanças que esta eleição possa trazer. Certamente haverá novas formas de trabalhar, diferentes visões sobre vários mercados e cá estamos nós para assistir a esse desenrolar de acontecimentos.

Desta forma, na nossa questão desta semana gostaríamos de saber considera que a eleição de Joe Biden vai ser boa para o mundo da tecnologia.

