A sustentabilidade ambiental é hoje pauta importante para as empresas em todo o mundo. As grandes tecnológicas são responsáveis pela colocação no mundo de muito lixo tecnológico e, por isso, são obrigadas a agir para conter este problema. Hoje falamos de mais um caso de empenho e preocupação com as questões ambientais. O caso da Huawei.

Além de muitas outras ações, o seu Huawei Mate 40 Pro surge como o “mais verde” smartphone da empresa.

Huawei Mate 40 Pro, o mais verde dos smartphones Huawei

Com base no compromisso de contribuir para um futuro mais sustentável, a Huawei lançou o seu smartphone mais ecológico até ao momento.

Reconhecendo que são necessários pequenos passos para fazer uma grande diferença, o Mate 40 Pro inclui, portanto, uma redução de 28% do plástico nas embalagens. Além disso, teve uma redução de 90% na documentação em papel e a eliminação da garantia, feita de papel. De referir que a embalagem do novo Huawei Mate40 Pro contém apenas 3,8% de plástico.

A Huawei realizou uma pesquisa para descobrir o que pensam realmente as pessoas sobre a sustentabilidade. Uma das conclusões dessa pesquisa revelou que um em cada quatro consumidores da Europa Ocidental deseja que as embalagens plásticas sejam removidas até 2025.

O que querem os consumidores?

Mas não é apenas com o plástico que os consumidores estão preocupados. 71% dos consumidores da Europa Ocidental gostariam de ver a documentação em papel removida da embalagem, para ajudar a reduzir o consumo de papel.

Assim, hoje vemos nas embalagens do novo smartphone, menos 90% de documentação em papel e o cliente recebe um cartão de garantia digital, pioneiro na indústria.

Os utilizadores do Huawei Mate 40 Pro podem, portanto, aceder facilmente aos seus documentos com um código QR, possível de digitalizar no dispositivo ou simplesmente aceder através do site da Huawei. Além disso, o Guia de Iniciação Rápida também foi reduzido de 340 páginas para apenas 44 páginas e, embora a lei atualmente impeça a remoção de todo o guia de papel, a Huawei está a trabalhar para que no futuro seja possível eliminar o papel.

Shen Yun, Country Manager da Huawei CBG Portugal, sublinhou

Na Huawei, entendemos que devem ser tomadas medidas pela nossa indústria para lidar com as questões ambientais cada vez mais importantes que enfrentamos todos os dias. O lançamento do nosso smartphone mais verde até ao momento, o Huawei Mate 40 Pro, apresenta reduções significativas em embalagens de plástico e papel, sendo este apenas um dos pequenos passos no nosso caminho para garantir um futuro mais verde e brilhante.

Aproximando-se um pouco mais da sua missão de remover todos os plásticos das suas embalagens, a Huawei aprimorou as credenciais verdes do Huawei Mate 40 Pro. Em concreto, na utilização de tinta de soja 100% biodegradável nas embalagens, em vez da tinta à base de petróleo. Esta ação pode reduzir a produção de carcinógenos e VOCs, que são uma importante fonte de poluentes ambientais.

Resultados do inquérito aos consumidores

De forma resumida, estas foram algumas das conclusões a que a Huawei chegou, depois de entrevistar consumidores da Europa:

Mais de metade (55%) dos consumidores reciclam todos os dias, destacando que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar uma economia totalmente circular

Quase um quarto (23%) afirmou que a maior barreira para a reciclagem é a confusão sobre o que pode e não pode ser reciclado, com muitos consumidores a acreditar erradamente que itens de utilização diária, como película aderente (30%), caixas de pizza gordurosas (59%) e pacotes de batata frita (37%) são amplamente recicláveis

20% afirmou ter deitado fora os seus equipamentos eletrónicos antigos, em vez de reciclá-los ou reutilizá-los

1% admitiu ter mais de 10 telefones antigos em casa

Mais do que 1 em cada 5 não sabe que o seu smartphone é reciclável

Quando se trata das maiores influências de sustentabilidade nas pessoas, tais como eventos catastróficos como inundações e incêndios florestais, é possível apurar que estes acontecimentos levaram à consciencialização em massa da necessidade de proteger o planeta, com 43% a querer viver de forma mais sustentável.

Recorde-se que ainda ontem divulgámos que os portugueses têm em casa, nas suas gavetas, 31 milhões de euros só em telemóveis velhos. Este valor comporta uma previsão daquilo que terão em metais preciosos, apenas. Mas existem muitos outros componentes que poderiam ser reciclados e que, o mais provável é que nunca cheguem a entrar no circuito da reciclagem.

O compromisso da Huawei

Através de um conjunto de iniciativas verdes implementadas desde 2013, a Huawei deu passos significativos para ajudar a criar um futuro mais verde, incluindo redução de emissões, investimento em materiais renováveis, apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, reciclagem e reutilização de resíduos para ajudar a contribuir para uma economia circular.

Ao utilizar bioplásticos extensivamente desde 2013, a Huawei está também a ajudar a reduzir a poluição e o impacto ambiental negativo da fabricação de plásticos à base de petróleo. Mais de 30% dos bioplásticos utilizados ​​vêm de óleo de rícino amigo do ambiente, o que reduz as emissões de dióxido de carbono em 62,6% , sendo que, desde 2018, a Huawei já reduziu as emissões em 612 toneladas.

Só no ano passado, a Huawei reciclou 1.468 toneladas de resíduos eletrónicos e, este ano deverá reciclar mais de 3.000 toneladas. A Huawei reutilizou ainda 86% dos dispositivos devolvidos para reciclagem em 2019.

Quando se trata de eficiência energética, entre 2015 e 2019, esta aumentou em 50% em todos os produtos da Huawei. Graças à utilização de energia solar, a Huawei reduziu assim as emissões de carbono em 89.000 toneladas.

A Huawei tem vindo ainda a fazer um esforço muito grande para consertar e realocar os seus produtos. Nomeadamente, 3.030 centros de reparação em todo o mundo oferecem serviços convenientes e de fácil acesso. Além disso, desde 2015, mais de 500.000 telefones usados ​​encontraram novos donos através do serviço de trocas da Huawei.