Trump: “nós ganhámos esta eleição”. Será mesmo? Acompanhe os resultados eleitorais

As eleições nos Estados Unidos estão a prender o mundo. O candidato democrata, Joe Biden arrancou com alguma vantagem, mas Trump já se declarou vencedor. Isto é uma fraude. Isto é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhámos esta eleição, referiu o atual presidente numa recente declaração.

Contudo, os resultados ainda não estão encontrados. Joe Biden ou Donald Trump para vencer, terão de ter pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral. Acompanhe aqui os resultados eleitorais dos Estados Unidos da América.

O mundo está de olhos postos nas eleições dos Estados Unidos da América. Não sabemos os resultados, mas sabemos que fique Trump ou entre Biden, o mundo vai mudar. A importância destes resultados não são apenas para o país, mas para o mundo, já que estamos perante uma das maiores potências económicas do país.

Se ontem nos deitámos preocupados, hoje permanecemos assim. É um impasse que poderá ter apenas um fim na próxima sexta-feira, já que ainda há milhares de votos por correspondência por contabilizar.

Donald Trump vs. Joe Biden

Se toda a campanha foi marcada por polémicas nas redes sociais com as declarações de Donald Trump. Nesta noite de ansiedade não poderia ser diferente e é claro… tweets foram marcados como “informações incorretas”.

Estamos em grande, mas eles estão a tentar ROUBAR a eleição. Nunca iremos deixar que isso aconteça. Os votos não podem contar depois do fecho das urnas!

Joe Biden veio responder “Não me cabe a mim nem a Donald Trump decidir quem é o vencedor desta eleição. Cabe aos eleitores.”

Outra das frases que marcou a noite foi aquela que Trump proferiu perante uma plateia de apoiantes:

Isto é uma fraude. Isto é uma vergonha para o nosso país. Sinceramente, nós vencemos esta eleição

Acompanhe aqui os resultados eleitorais dos Estados Unidos da América

Polémicas à parte. O que queremos todos saber é quem é que vai, efetivamente ficar à frente do país. Para que qualquer candidato possa vencer necessita de conquistar pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral. Neste momento, Biden conta com 238 votos, com um número histórico de votos apurados. Trump conta com 213 no Colégio Eleitoral. Mas tudo pode mudar a qualquer momento.

Acompanhe aqui os resultados e comente esta eleição.