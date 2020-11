Portugal vai receber carros elétricos Tesla Model fabricados na Gigafactory 3, em Xangai, China. É bom, já que estes têm mais qualidade do que os Model 3 fabricados nos EUA. Um dos problemas apontados à marca de Elon Musk são os muitos defeitos que os veículos apresentam nos veículos vendidos na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a marca goza de uma boa aceitação por parte dos seus clientes, e tem uma forte procura. Então, a empresa deveria também ter mão na qualidade.

Aparentemente, a marca está a ter esse cuidado e os dados mostram que o Model 3 da Gigafactory chinesa é de longe o melhor de entre todos os outros fabricados no mundo.

Tesla Model 3 tem na China um fabrico excelente

Segundo o que foi dado a conhecer numa avaliação do portal chinês CheZhiWang, levada a cabo no último terceiro trimestre de 2020, o Tesla Model 3 apresentou apenas 0,3 queixas por defeitos por 10.000 veículos. Assim, este é um valor quase incrivelmente baixo, considerado de forma isolada, bem como se comparados com os relatórios de defeitos nos novos veículos da Tesla nos EUA.

A informação dá a saber também que este valor no trimestre tem, inclusive, um incremento face à qualidade do Model 3 fabricado no segundo trimestre. Nesse período, os dados apontaram defeitos, com 0,7 queixas por cada 10.000 novos Tesla Model 3 fabricados.

Portanto, atualmente este valor coloca no segundo lugar da tabela de qualidade de fabrico entre 38 carros da mesma gama usados amplamente na China.

Na nova avaliação, os erros da Tesla foram 50% menos frequentes. Ao mesmo tempo, um segundo carro elétrico atingiu um valor igualmente bom como o Model 3 no trimestre anterior. De acordo com CheZhiWang, o Mini EV de Wuling Hongguang tinha apenas 0,6 queixas por 10.000 novos veículos, no terceiro trimestre.

O minúsculo carro elétrico, com um preço abaixo de 7.000 dólares, é muito popular na China. Então, este tornou-se o número 2 no mundo em setembro.

Carros convencionais estão abaixo na qualidade de fabrico

Apesar da novidade ser a China a fabricar com qualidade superior, destaca-se também que o primeiro carro com motor de combustão nesta classificação tem dez vezes mais defeitos do que o Tesla Model 3. Por exemplo, a presença do Toyota Yaris mostra que este tem uma taxa de 3,2 queixas por 10.000.

Conforme os dados mostram, na China, a Tesla não só parece apenas ter uma vantagem inicial na tecnologia de carros elétricos, mas também na qualidade clássica de fabrico. A verdade é que os casos, principalmente nos Estados Unidos, mostram que a marca tem mesmo necessidade de melhorar a qualidade de fabrico em todas as suas unidades de produção, ao exemplo do que já faz na China.

