Pode a China continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos EUA?

As pesadas restrições dos Estados Unidos à China começaram ainda na administração de Donald Trump e, na altura, afetaram especialmente a Huawei. Mas o atual presidente Joe Biden manteve a mesma postura e os bloqueios continuam a impedir e a limitar significativamente o acesso do país asiático aos mais potentes equipamentos tecnológicos. Desta forma, na nossa questão semanal queremos que nos diga se acredita que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos EUA. Participe!

Acredita que a China vai continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos Estados Unidos?

A China tem a sua vida muito dificultada no que respeita ao acesso a chips eletrónicos devido às restrições impostas pelos EUA. Donald Trump esteve no centro destas mesmas sanções, afetando primeiramente empresas como a Huawei e depois outras marcas e serviços, afirmando que estas medidas tinham como objetivo a segurança nacional.

Atualmente, já com a administração de Joe Biden, o país asiático está impedido de fazer negócios com empresas ligadas aos Estados Unidos, não conseguindo assim importar componentes fundamentais para o desenvolvimento de equipamentos. Mais recentemente, o Japão e os Países Baixos também se juntaram a esta posição dos EUA e vão proibir o envio para a China de máquinas e de outros equipamentos destinados ao fabrico de chips.

Como esperado, as importações chinesas de chips caíram 27% o que levou também a que várias pessoas tentassem entrar ilegalmente no país com equipamentos tecnológicos.

Desta forma, há cada vez mais a necessidade de a China contar consigo mesma e desenvolver os seus próprios produtos apenas com componentes fabricados localmente, sendo que pode mesmo haver sanções para as fabricantes chinesas que não usem chips fabricados no país. Os resultados começam a surgir e com frequência divulgamos placas gráficas, processadores, entre outros, totalmente chineses.

Contudo, tem-se revelado também o outro lado da moeda, uma vez que a China vai investigar produtos da norte-americana Micron por questões de segurança cibernética. Para além disso, o Brasil já afirmou que quer apostar na tecnologia chinesa para criar uma indústria de semicondutores.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se a China vai dar a volta por cima e continuar a ser uma potência tecnológica mesmo com as sanções dos Estados Unidos. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

