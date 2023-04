Durante o dia desbloqueamos e acedemos ao smartphone Android muitas dezenas de vezes. Este movimento repetitivo pode ser melhorado e acelerado de forma simples se seguirmos algumas configurações rápidas e fáceis de fazer no smartphone. Veja como o pode fazer.

Seja por impressão digital ou por leitura da face, todos querem ter acesso ao smartphone Android de forma rápida. Estas medidas de segurança, necessárias e essenciais para todos, podem atrasar o acesso, muito por culpa do que terá de ser feito.

Assim, torna-se essencial melhorar este processo, com as opções certas e que a Xiaomi oferece para os seus smartphones de forma natural e nativa. Com esta, deixam de ter de deslizar o ecrã para que o desbloquear seja mais rápido e não dependa da intervenção do utilizador.

Assim, na MIUI, os utilizadores só precisam de abrir as Definições do seu smartphone. Aqui dentro, devem descer até à opção Palavras-passe e segurança. Vão ter depois acesso à lista de formas de desbloquear o smartphone que estão disponíveis e ativas.

Para avançar devem escolher o Desbloqueio facial, opção que está junto das restantes formas de desbloquear. Para continuar, por proteção do próprio Android, o utilizador terá de colocar o PNI de acesso do utilizador. Este não é um passo facultativo.

As opções que procuram estão perto do final e chamam-se Ficar no ecrã de bloqueio depois de desbloquear e Mostrar detalhes de notificação depois de verificar dados faciais. Ambas devem ser ativadas e passar a ser usadas no Android, devendo por isso ser escolhidas pelo utilizador.

Desse momento em diante, o desbloquear do Android num Xiaomi fica mais simples e imediato. Bastará olhar para o ecrã ou colocar o dedo no sensor. Aceder ao Ecrã principal virá depois, com um swipe para cima, algo simples e muito natural para os utilizadores.