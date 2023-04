Não consegue aceder ao Caixadireta da CGD? Não é o único

O serviço Caixadireta da Caixa Geral de Depósitos tem estado com problemas reportados desde o início da manhã. Os problemas parecem estar relacionados com a autenticação.

No decorrer desta manhã, muitos têm sido os clientes do serviço Caixadireta que têm tido problemas no acesso. Ao tentar fazer a autenticação, com recurso à Autenticação com Chave Móvel Digital ou ao PIN, simplesmente o acesso falha, tal como pudemos comprovar no Pplware.

No Downdetector, as reclamações começaram ontem pelas 22 horas e na manhã de hoje têm-se multiplicado as queixas.

Até ao momento, a CGD não comunicou aos clientes nenhuma informação relativa ao problema, nem a previsão da resolução de tal problema.

Entretanto, atualizado a informação, a CGD já veio dizer que se trata apenas de "uma questão técnica" e que os dados e contas dos clientes não estão comprometidos de forma alguma.

É cliente do serviço Caixadireta e também está com problemas no acesso?