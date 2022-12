TOP 10: Os melhores truques e dicas de 2022

O ano de 2022 está a chegar ao fim e é o momento de fazer um balanço do melhor e do pior do ano. Hoje damos a conhecer os 10 melhores truques e dicas partilhado no Pplware em 2022.

Venha descobrir o TOP 10!

A Google comemorou este ano um aniversário importante dentro do Google Maps. O Street View celebrou 15 anos e a gigante das pesquisas preparou muitas novidades para mostrar aos utilizadores as vantagens deste serviço.

Claro que nem todas as novidades são de imediato visíveis e foram descobertas de forma gradual. Uma delas foi uma surpresa escondida nas versões móveis, com uma mudança simples, mas de impacto visual.

Os nossos smartphones são ferramentas que estão presente de forma constante. Para além de todas as capacidades de comunicação, focam-se também na fotografia e na captura de imagens de forma rápida e direta.

Todas estas imagens podem ser usadas de imediato, mas há quem as queira melhorar. A Samsung tem uma ferramenta excelente nos seus smartphones e que melhora qualquer imagem sem instalar nada. Veja como a pode usar.

Se está prestes a comprar um computador novo, poderá estar indeciso entre um portátil ou um fixo. Um computador fixo fornece uma maior potência a um preço mais baixo, mas um computador portátil oferece um desempenho semelhante num porte muito mais pequeno. Se valoriza a portabilidade acima de tudo, um computador portátil é a única escolha lógica. Contudo, fora deste cenário, é fácil argumentar que os fixos são um produto significativamente melhor em geral.

Aqui estão 8 razões pelas quais um computador fixo é melhor do que um portátil.

Com 2 apps apenas pode ganhar dinheiro no smartphone. Com o uso no dia a dia do smartphone existem algumas apps que permitem obter um ganho extra com criatividade. Caso seja uma pessoa que se aventura com facilidade, então, sem dúvida, é importante saber que existem apps que nos permitem ganhar dinheiro no smartphone, sem sair de casa.

Preparados para ganhar mais alguns euros?

Embora seja uma das maiores redes sociais do mundo e reúna milhões de utilizadores, o Instagram pode tornar-se cansativo. Se quiser apagar a sua conta, por esta ou por outra razão, pode fazê-lo, de forma simples.

Se não a quiser apagar definitivamente, poderá também desativá-la. Veja esta dica.

A privacidade é uma das coisas que os utilizadores mais prezam e, ainda assim, a maioria das redes sociais dá conta do estado da sua atividade. Ora, hoje, vamos mostrar-lhe como pode desativar o estado online no Facebook Messenger.

Siga para o artigo e não deixe que saibam quando está ou esteve pela aplicação.

Com a MIUI 13 a ser disponibilizada, com tudo o que o Android 12 traz de novidades é importante saber tratar deste processo. Não é algo complicado, mas precisa que o utilizador saiba como o fazer, para não ter dissabores.

Em poucos minutos, dependendo da sua velocidade de ligação à Internet, conseguem instalar esta nova versão e ter acesso a todas as novidades. Veja assim através deta dica como é simples atualizar de forma fácil a MIUI do seu smartphone Xiaomi.

Conforme ouvimos constantemente, quem pouco lê pouco aprende, uma vez que a leitura fomenta as nossas ideias e potencializa-nos. Cientes disto, os executivos de algumas das maiores empresas do mundo inteiro recomendam alguns livros, para que as pessoas estimulem o pensamento, o conhecimento e a imaginação.

Hoje, damos-lhe a conhecer uma compilação de livros recomendados por Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos.

A modularidade do Android dá aos seus utilizadores uma liberdade única, que a Xiaomi eleva ainda mais na MIUI. Esta personalização do sistema da Google dá-lhe extras que deveriam estar presentes desde o início e que são importantes.

Uma destas alterações permite ao utilizador ganhar espaço no ecrã do seu smartphone e assim ter ali ainda mais informação. É simples de ativar e fará toda a diferença no seu equipamento Xiaomi.

O Facebook é a rede social mais popular do mundo. Esta rede tem crescido bastante nos últimos anos seja ao nível de funcionalidades, seja ao nível da segurança. No entanto, tal como outros serviços digitais, a total segurança é sempre questionável e são vários os utilizadores que têm revelado ter "perdido" acesso aos seus perfis.

Será que alguém o anda a "espiar" no Facebook? Saiba o que pode fazer através de mais um truque e dica.