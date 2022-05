Conheça 2 apps com que pode ganhar dinheiro através do smartphone

Com 2 apps apenas pode ganhar dinheiro no smartphone. Com o uso no dia a dia do smartphone existem algumas apps que permitem obter um ganho extra com criatividade. Caso seja uma pessoa que se aventura com facilidade em conhecer novas aplicativos? Então, sem dúvida, é importante saber que existem apps que nos permitem ganhar dinheiro no smartphone, sem sair de casa.

Mas, importante, esta dica não traz nada de ilegal ou esquemas mirabolantes, trata-se de um guia que mostra os benefícios concedidos pelas plataformas em troca do cumprimento de algumas tarefas que lhes interessam. Preparados para ganhar mais alguns euros?

Antes de tudo, caso tenha ficado curioso vai perceber como pode ser simples, para não dizer fácil, que com 2 apps se possa ganhar dinheiro, um rendimento extra, leia-se. Seguidamente, damos a conhecer dois desses aplicativos que pode instalar e começar a usufruir das vantagens oferecidas.

Acima de tudo, o facto de podermos obter ganhos com o uso de apps é muito comum no lançamento de novas ferramentas e tem sido usada também pelas casas de apostas desportivas, patrocinadoras dos grandes campeonatos de futebol nacionais e por por todo o mundo.

Ora vejamos as 2 apps que nos podem trazer aquele dinheiro extra, seja muito, seja pouco:

TikTok

Sim, o famoso aplicativo TikTok está no auge do seu sucesso. Afinal, a pandemia fez com que grandes massas procurassem formas de entretenimento para sair do aborrecimento e pudessem ocupar os tempos livres.

No entanto, desengane-se que esta app apenas traz diversão. Na verdade, existem muitos utilizadores que ganham dinheiro ao produzir conteúdo de qualidade por meio de parcerias com marcas, por exemplo.

Porém, não são apenas as celebridades do TikTok que podem receber dinheiro pelo aplicativo. Em boa verdade, existe uma forma de beneficiar com o uso da plataforma sem a necessidade de criar vídeos para isso.

Como ganhar dinheiro no TikTok?

A princípio, para começar a ganhar dinheiro com o TikTok é importante conhecer bem os «cantos à casa». Existem diferentes possibilidades na app que nos podem beneficiar.

Então, é possível receber dividendos monetários ao assistir a vídeos, cumprindo missões ou até mesmo a fazer com lives que acontecem na própria plataforma, basta saber usufruir dessas vantagens.

Como ganhar dinheiro no TikTok a assistir a vídeos?

A resposta é bastante simples. No aplicativo existe a opção de cumprir missões diárias, essas “tarefas” resultam em moedas virtuais que podem ser trocadas por valor monetário à posteriori. Para isso, é preciso aceder ao separador “bónus”.

Desde já, a missões possuem um prazo para expirar, por isso, é preciso estar atento e entrar todos os dias na app para juntar uma boa quantidade de moedas.

Veja o tutorial detalhado de como usufruir desse bónus:

Crie uma conta na app do TikTok ou, caso já possua, abra-a, No ecrã inicial, clique no ícone amarelo “bónus” localizado no topo, Verifique as tarefas diárias e realize as que estão disponíveis.

Pronto, a partir daqui basta cumprir as missões e acumular moedas.

Depois, para resgatar o saldo disponível existe um separador próprio para levantar os valores recebidos.

Como ganhar dinheiro no Tik Tok com código de convites?

Seguidamente, mostramos outra forma de ganha com a app: convidar amigos para se registarem na plataforma. Qualquer utilizador pode fazer isso e acumular dinheiro.

Para isso, é preciso criar um código de convite e enviar a pessoas que nunca tiveram uma conta no TikTok. Vejamos então:

Crie uma conta TikTok ou aceda à sua conta, No ecrã inicial, clique no ícone amarelo “bónus”, Após os convites aparecerem no ecrã, clique em “convidar”, Selecione a forma como deseja partilhar o código e envie à sua rede de amigos.

Ou seja, a partir deste momento tem de trabalhar na sua rede de contactos e amizades para conseguir convencer o máximo possível de pessoas a utilizarem seu código ao criar uma conta no aplicativo.

Como ganhar dinheiro no TikTok com lives?

Caso não seja fã de lives, especialmente aqueles feitos por si mesmo, deve repensar o caso. No TikTok, é possível ganhar dinheiro em forma de presente por espetadores da transmissão.

No entanto, não sejamos líricos: esta é a opção mais difícil para lucrar já que depende que outras pessoas queiram oferecer valor monetário. Para tal, os seguidores devem clicar no ícone em formato de presente e escolher a quantidade.

Test Birds

Imagina-se a poder ganhar dinheiro enquanto testa aplicações que não estão disponíveis para o público geral? Esta é a proposta do Test Birds.

Basta ao utilizador fazer um registo e começar a trabalhar como analista de teste de milhares de aplicações para encontrar erros ou bugs nas aplicações.

Como funciona o Test Birds?

Pode até nunca ter ouvido falar no termo crowdtesting, mas trata-se de uma estratégia usada para validar aplicações num ambiente real.

Por exemplo, se uma empresa divulga uma app que não foi testada, as hipóteses de ter bugs são enormes. Porém, quando se simula o tráfego com poucos utilizadores, é possível ajustar os erros e melhorar o produto final.

Criada na Alemanha, mas já presente na Holanda, Hungria e Reino Unido, a Test Birds seleciona utilizadores para validar a qualidade dos serviços oferecidos e a utilidade dos mesmos.

Como ganhar dinheiro no Test Birds?

Os menores de idade podem participar nesta plataforma, mas precisam de autorização dos pais. O participante pode selecionar um projeto, que terá duração entre 30 minutos e 1 hora e identificar os erros que encontrou.

A plataforma paga entre 5 e 20 euros em média. O utilizador pode pedir o resgate a partir do valor mínimo acumulado de 10 euros. Deve-se ter em conta que esta app não está disponível para todos os países.

Conclusão

Perante o que aqui foi abordado, é possível perceber que as aplicações não precisam ser só para o entretenimento, podem ainda oferecer benefícios com simples ações e benefícios para os seus utilizadores.

Além destes exemplos citados, existem outras plataformas que colaboram para o ganho de algum valor extra, principalmente aqueles que envolvem pesquisas de opinião, basta procurar e ter muita perseverança.

Conhece outras apps ou serviços onde todos podem ganhar? Deixe os seus comentários.