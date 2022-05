Dia Mundial da Internet: 4 milhões de utilizadores MB WAY e muitas burlas

O Dia Mundial da Internet – assinalado a 17 de maio –, é uma data que assinala a inclusão digital e promove a consciencialização pública para os benefícios proporcionados pela internet.

Neste dia, o serviço MB WAY anunciou que alcançou os 4 milhões de utilizadores. Por outro lado, é também sabido que as burlas na internet cresceram 22%.

A gestora da rede Multibanco e responsável pela app divulgou neste dia Mundial da Internet que abril de 2022 foi o melhor mês do MB WAY em termos de operações totais, contando com mais de 28 milhões de transações, das quais 42% correspondem a compras em lojas físicas e online. A SIBS assinala esta tendência como um indicador da “crescente normalização do consumo num contexto de pós-pandemia”, revela o ECO.

O serviço já conta com mais de 6,6 milhões de cartões de débito, crédito ou de refeição registados.

Dia Mundial da Internet: Burlas online crescem 22%

As reclamações relacionadas com burlas na internet aumentaram 22% de janeiro até abril, revela o Portal da Queixa. Sites fraudulentos, casos de phishing são os principais motivos das queixas dos consumidores. A literacia digital é essencial para uma utilização segura e informada no meio digital, defende o Portal da Queixa.

A liderar o ranking das reclamações por burla na internet, estão marcas como a Tiffosi, a Lefties e a Wizink. Relacionadas com as duas marcas do grupo têxtil espanhol Inditex estão casos de clonagem dos sites, onde os consumidores efetuam compras, não recebem o produto e perdem o dinheiro e, no caso da Wizink, o problema mais reportado refere-se às tentativas ou casos concretos de phishing.

Algumas dicas que ajudam a estar seguro