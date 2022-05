A modularidade do Android dá aos seus utilizadores uma liberdade única, que a Xiaomi eleva ainda mais na MIUI. Esta personalização do sistema da Google dá-lhe extras que deveriam estar presentes desde o início e que são importantes.

Uma destas alterações permite ao utilizador ganhar espaço no ecrã do seu smartphone e assim ter ali ainda mais informação. É simples de ativar e fará toda a diferença no seu equipamento Xiaomi.

Ao explorar a MIUI a fundo, os utilizadores encontram muitas vezes opções que mudam completamente o seu sistema. Estas não estão de raiz no Android e conseguem assim ser uma mais valia.

Uma destas mudanças vem trazer ainda mais aos smartphones da Xiaomi, em especial no que toca ao espaço de ecrã. Albergam assim mais informação nessa área e conseguem até ter ali mais ícones.

Para o conseguir, o utilizador deve começar por abrir as Definições do Android. Aqui dentro, e na MIUI, devem escolher a opção Ecrã inicial. De imediato vão encontrar também a opção Disposição do ecrã inicial.

Esta deverá estar com uma disposição de 4x5, devendo ser alterada. Ao carregarem vêm as 2 opções, e alteram para a seguinte, com 5x6, o que dará no ecrã mais ícones e uma maior área para os widgets.

Imediatamente acima encontram também a opção Tamanho do ícone, onde podem mudar este elemento. O nome indica a sua funçãona MIUI da Xiaomi, podendo o utilizador simplesmente aumentar ou diminuir este elemento, para ter mais ou menos visibilidade geral.

O resultado final é imediatamente visível, podendo o utilizador alterar o que pretender ao longo do tempo no seu smartphone Xiaomi. Este pode ser um processo de várias etapas, até encontrar a dimensão ideal para o ecrã.

Claro que a qualquer momento podem reverter este processo, mudando novamente para um ecrã da MIUI menos povoado e com mais espaço entre os ícones. Apenas o utilizador saber como vai querer o ecrã do seu Xiaomi.

Esta é uma personalização única e que torna este smartphone Xiaomi mais adaptado ao seu utilizador. Com poucos passos fica com o ecrã mais povoado e com mais informação acessível, sem ter de mudar completamente o que tem presente.