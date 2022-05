Meta ajusta a política de privacidade e garante que não recolherá dados de “novas formas”

Tal como acontecia quando a empresa se chamava Facebook, também a Meta levou a cabo uma revisão dos seus Termos de Serviço, tendo atualizado assim a sua política de privacidade.

E com as novas adaptações, a empresa de Mark Zuckerberg garante aos utilizadores que não recolhe dados através de "novas formas".

Meta não vai recolher dados de "novas formas"

Recentemente, a empresa Meta analisou e reescreveu os seus Termos de Serviço e também atualizou a sua política de privacidade. Aquela que antes era a Política de Dados do Facebook, é agora a Política de Privacidade do Meta. E a mesma foi então ajustada para "facilitar a compreensão e refletir os produtos mais recentes que oferecemos".

Por sua vez, com esta revisão, a empresa do Facebook e do Instagram refere que "não está a recolher, usar ou partilhar os seus dados de novas formas com base nesta atualização de política, e também não vendemos as suas informações". Neste sentido, a atualização ajustou também a linguagem e vocabulário usados para facilitar a compreensão dos termos, e adicionou ainda alguns exemplos de modo a ajudar as pessoas a entender cada um dos segmentos.

Segundo as informações reveladas pelo The Verge, o advogado da Electronic Privacy Information Center, John Davisson, referiu que a promessa de que a nova política não irá recolher dados de novas maneiras parece ser boa. Mas, de acordo com as suas palavras, "o problema é que o Facebook já canaliza dados dos utilizadores em grande escala num vasto ecossistema de publicidade direcionada. Portanto, o status quo não é bom para a privacidade".

O especialista acrescenta que "mesmo a política de privacidade mais clara não é um substituto para direitos de privacidade aplicáveis ​​ou limites legais sobre o processamento de dados”. Para além disso considerou como "irrealista" pensar que os utilizadores do Facebook vão entender os termos com que estão a concordar, num consentimento com mais de 9.000 palavras onde também constam dezenas de menus.