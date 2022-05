Depois de algum tempo em que os utilizadores decidiram abandonar o WhatsApp, este serviço parece estar novamente a ganhar tração. As novidades não param de chegar e isso parece trazer de volta quem usava este serviço de mensagens.

A prova disso chegou agora com uma nova análises, em que fica claro que o WhatsApp cresceu nos últimos meses. A adesão voltou a crescer muito, mas a concorrência parece estar atenta e tem acompanhado este movimento.

O WhatsApp é quase certamente o serviço de mensagens mais usado na Internet. Este tem um domínio único e é a escolha da maioria para a comunicação direta e para a divulgação de informação. A confiança não atinge níveis elevados, mas ainda assim é este o canal muitas vezes preferido.

A análise da MoneyTransfers.com revelou agora que a utilização do WhatsApp cresceu, atingindo valores de 41% de aumento no primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2022, 55% dos utilizadores médios mensais "avançados" (MAUs) e usavam o serviço diariamente. Além disso, teve o maior crescimento ano a ano nesta categoria.

O estudo também revelou que a faixa etária dos 18 aos 34 anos teve o maior crescimento na utilização do WhatsApp. Além disso, este grupo aumentou a utilização do Facebook e do Instagram. Outras plataformas sociais que tiveram crescimento incluem o Facebook e os chineses WeChat e Weibo.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia levou o WhatsApp e o Telegram a aumentarem os seus MAUs nas respetivas apps. O Telegram teve 15,5% dos seus MAUs a abrir a app todos os dias durante o primeiro trimestre, um aumento de 9% face ao primeiro trimestre de 2022.

O WhatsApp e Messenger são as apps de mensagens mais populares. No entanto, os dados mostram que os concorrentes ganharam participação de mercado nos últimos dois anos. Apesar da Meta representar 78% do primeiro trimestre de 2022, houve um aumento dos concorrentes. Estes assumiram 22%, um aumento de oito pontos em relação aos 14% do início de 2020.

Em agosto de 2021, havia 39 milhões de instalações do WhatsApp. A maioria veio do Google Play (29 milhões), com a App Store a garntir 10 milhões. Depois do TikTok, Facebook e Instagram, o WhatsApp foi o quarto aplicativo mais descarregado em setembro de 2021.