Ucrânia combate mais de 10 ataques de hackers russos todos os dias

A guerra da Rússia contra a Ucrânia já dura há mais de 10 meses, mas parece que o fim não está para breve dadas as continuadas investidas de Vladimir Putin no país de Volodymyr Zelensky.

E no que respeita à segurança informática, esta também tem sido uma das mais afetadas. De acordo com as informações mais recentes, o país ucraniano combate cerca de 10 ataques cibernéticos de hackers russos todos os dias.

Ucrânia combate mais de 10 ataques cibernéticos russos diariamente

Segundo as informações reveladas pelo canal de informação UATV, os Serviços de Segurança da Ucrânia combatem todos os dias mais de 10 ataques cibernéticos no país vindos por parte de hackers russos. Os detalhes mostram que, só desde o início deste ano, esse valor já aumentou 3 vezes.

Neste ano de 2022, o serviço de segurança ucraniano conseguiu bloquear mais de 4.500 ataques cibernéticos. Estes ataques já existiam antes da guerra, mas com o conflito militar a atividade dos hackers contra a Ucrânia intensificou-se. Assim, em 2020 foram detetados cerca de 800 ataques cibernéticos no país de Zelensky e em 2021 esse montante aumentou para 1.400 ataques. E os números atuais mostram então que os 4.500 ataques são uma quantidade 3 vezes superior à do ano passado.

Os alvos destes ataques prendem-se sobretudo com os setores de energia, logística, bases militares e centros de tecnologia pertencentes a orgãos do estado ucraniano. Segundo Ilya Vityuk, diretor do Departamento de Segurança Cibernética do Serviço de Segurança da Ucrânia:

Monitorizamos riscos e ameaças em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conhecemos a maioria dos hackers pelo nome dos serviços especiais russos que trabalham para nós. Estamos a trabalhar para os documentar. Após a vitória da Ucrânia, um bloco de reuniões do tribunal militar internacional os aguardará.

Vityuk adiantou então que a Rússia realiza em média mais de 10 ataques cibernéticos por dia, mas que "a sociedade ucraniana nem sabe sobre a maioria deles".