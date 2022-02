Os nossos smartphones são ferramentas que estão presente de forma constante. Para além de todas as capacidades de comunicação, focam-se também na fotografia e na captura de imagens de forma rápida e direta.

Todas estas imagens podem ser usadas de imediato, mas há quem as queira melhorar. A Samsung tem uma ferramenta excelente nos seus smartphones e que melhora qualquer imagem sem instalar nada. Veja como a pode usar.

Melhorar uma imagem pode ser um processo complexo se as ferramentas certas não estiverem presentes. A Samsung tratou deste assunto ao dar aos seus smartphones uma funcionalidade extra, na sua galeria. Esta consegue recriar qualquer imagem, melhorando-a, independente da sua origem.

Para usar precisam de abrir a app Galeria da Samsung, presente nestes smartphones de forma nativa e escolher a imagem que querem melhorar. Esta pode ter qualquer origem, mesmo que da Internet e com uma qualidade reduzida ou com outros problemas.

Devem depois carregar nos 3 pontos presentes na zona inferior direita, abrindo o menu de contexto, onde encontram a opção remasterizar fotografia. Este é um processo simples e muito rápido, em que a imagem é analisada e depois recriada para o utilizador.

No resultado final vão certamente encontrar diferenças e melhorias. Estas podem ser avaliadas de imediato, bastando ao utilizador usar a barra de navegação presente. Podem deslizar para a esquerda ou direita, comparando o original com a nova criação.

Se gostarem do que foi criado, podem guardar a imagem na galeria, substituindo o original ou criando uma cópia nova. Esta ficará de imediato disponível para ser usada pelos utilizadores independentemente do que for escolhido pelo utilizador.

É desta forma simples e rápida que podem melhorar qualquer imagem ou fotografia dentro de um smartphone Samsung. Basta escolher a imagem e tudo é tratado de forma automática. Devem ter presente que nem sempre esta melhoram, em especial no caso das imagens com muito melhora qualidade.