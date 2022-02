PSP apanha burlões do MB WAY que lesaram 30 pessoas

Os esquemas fraudulentos com recurso ao MB WAY são muito frequentes. A tecnologia usada garante segurança, mas a facilidade de operação leva a que os burlões criem facilmente esquemas para obter dinheiro.

A PSP desmantelou um grupo de dez indivíduos suspeitos de terem criado um esquema de burla com MB WAY que lesou pelo menos 30 pessoas.

MB WAY: Burlões levavam vítimas a introduzir códigos

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os burlões escolhiam as vítimas em anúncios de sites da Internet. Eram pessoas que publicitavam a venda de bens e que eram posteriormente abordadas pelos burlões.

Os indivíduos apresentavam-se como clientes interessados na compra dos artigos publicitados, referindo que queriam pagar por MB WAY e aliciavam as vítimas a instalar a aplicação nos seus telemóveis... e é aqui que entra em ação a burla.

Aproveitando o desconhecimento das vítimas sobre o funcionamento da aplicação os burlões levavam-nas a introduzir códigos que lhes permitia tomar o controlo das contas bancárias dos lesados. Eram depois realizadas transferências para contas dos elementos do grupo ou de cúmplices que faziam de imediato levantamentos em dinheiro.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, numa app própria ou nos canais do seu banco.

Quais as recomendações de segurança na utilização do MB WAY?