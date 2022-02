Num mercado cada vez mais ativo, as grandes marcas de smartphones, como a Apple, Samsung e Xiaomi vêm as suas receitas a crescer de forma muito grande. Cada vez se vendem mais e em especial os modelos de topo.

Como reflexo deste crescimento, as receitas também não param de aumentar, revelando a força do mercado. A Apple está no topo e liderou este crescimento, deixando toda a sua concorrência para trás.

Após meses em que as vendas de smartphones caíram para valores mínimos, o mercado dos smartphones está a recuperar a um ritmo elevado. A mostrar isso está o último relatório da Counterpoint Research que analisou as receitas geradas pelos fabricantes de smartphones no ano passado.

Estes geraram um total de 488 mil milhões de dólares em receitas em 2021, o que representa um aumento de 7% em relação aos valores de 2020. O preço médio de venda dos smartphones cresceu 12% anualmente e atingiu os 322 dólares graças a uma procura crescente por dispositivos 5G.

A Apple está novamente no topo da lista com receitas totais de 196 mil milhões e uma quota de 44% das receitas. Cupertino viu um aumento na procura do iPhone 13, bem como um interesse prolongado nos modelos anteriores. O preço médio atingiu os 821 dólares, um valor histórico.

Abaixo está a Samsung, com 72 mil milhões de dólares e um crescimento de 11%. O preço médio desta marca cresceu 5% e ficou nos 263 dólares, com um crescimento na gama média e premium, sendo estes os que mais contribuíram. Destaque aqui para o triplicar das receitas dos modelos dobráveis,

Destaque também para a Xiaomi e para a OPPO, com 36 e 37 mil milhões em receitas, respetivamente. O crescimento da Xiaomi situou-se em 49% em relação aos valores de 2020, enquanto a OPPO ficou nos 15% em termos de crescimento do valor médio do preço de venda.

Há ainda espaço para a Vivo, com os seus 43 mil milhões de receita, mostrando o bom momento da marca. Este cenário mostra a evolução e a recuperação do mercado e o bom momento que as marcas estão a ter, em especial a Apple, a Samsung, a Xiaomi e a OPPO.