A Google tem acelerado o desenvolvimento de novidades no Chrome, para o tornar ainda melhor e para dar aos utilizadores mudanças importantes. Este browser é já um centro de controlo dos utilizadores e onde estes confiam os seus dados.

Isso foi visto recentemente com a possibilidade de adicionar passwords de forma manual, melhorando esta gestão. A Google quer agora levar este gestor ainda mais longe, com uma novidade importante. Quer permitir que os utilizadores enviem passwords para outros.

O Chrome já é muito mais do que um simples browser. Para muitos e uma verdadeira ferramenta de gestão e onde muitos trabalham diretamente. É uma porta para a Internet, mas onde toda a informação está armazenada e pronta a ser usada.

Isso pode ser visto com o gestor de passwords do Chrome, que cada vez mais recebe novidades e melhorias. Editar, adicionar e usar de forma mais rápida e direta este elemento torna-o melhor e ainda mais útil para os utilizadores e para as visitas que fazem na Internet.

A grande novidade que está a ser preparada quer elevar este gestor de passwords ainda mais longe. Quer permitir que estes possam partilhar entre si passwords, de forma segura e muito rápida. Está já no Chromium e muito em breve será vista no browser da Google.

Uma nova opção irá surgir e permitir que possam enviar cada uma das passwords para outros utilizadores. Não se sabe ainda bem como, mas certamente que irá ser num ambiente seguro, de forma a proteger este elemento durante este processo.

Este enviar de password terá certamente de ser muito seguro, para proteger este elemento essencial. Ao mesmo tempo, terá de oferecer algo ao utilizador para ser preferido face ao simples copiar, que já está presente neste mesmo menu do Chrome.

Não sendo uma opção que irá ser usada de forma recorrente, é certamente importante para a gestão das passwords neste browser. Vem tornar mais simples e certamente mais segura a gestão deste elemento essencial, como a Google tantas vezes o mostra.