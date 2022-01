Instagram está a testar subscrições pagas para ajudar os criadores de conteúdo

O Instagram não esconde que tem o claro objetivo de cativar e reter os criadores de conteúdo na sua plataforma. Estando a direcionar as suas ações nesse sentido, agora, a rede social está a testar uma funcionalidade paga, chamada Subscrições.

Depois de aparecer e fazer sucesso no Facebook, é hora de adaptar ao Instagram.

Os criadores de conteúdo, se respeitarem as normas e potencializarem a plataforma, são muito queridos pelo Instagram. Afinal, representam entrada de dinheiro e permanência de utilizadores.

Depois de, em junho de 2020, o Facebook ter lançado as subscrições, por forma a ajudar os criadores de conteúdo dessa rede social a ganhar dinheiro, e depois de o negócio ter sido um sucesso, o Instagram poderá vir a receber uma funcionalidade semelhante, conforme revelado por Adam Mosseri.

Com as subscrições, o Instagram pretende, assim como aconteceu com o Facebook, ajudar os criadores de conteúdo da plataforma a “desenvolver ligações mais profundas com os seus seguidores mais interessados e aumentar os seus rendimentos mensais”.

Os seguidores que estiverem dispostos a pagar a subscrição do Instagram de determinado criador de conteúdo terão à disposição conteúdos e benefícios exclusivos. Desde Lives e Histórias, até emblemas, unicamente disponíveis para si. O valor a pagar será definido pelo próprio criador de conteúdo, aquando da ativação do botão no seu perfil. Para apoiar efetivamente os criadores da plataforma, o Instagram revelou que não serão cobradas quaisquer taxas pelas subscrições até 2023.

Inicialmente, e assim como acontece sempre que é testada uma funcionalidade nova, as subscrições no Instagram estarão disponíveis apenas para um número limitado de criadores de conteúdo nos Estados Unidos da América. Contudo, o Instagram já anunciou que pretende expandir a funcionalidade durante os próximos meses.

Recorde-se que, recentemente, o Instagram anunciou que está a testar o regresso do feed cronológico há muito pedido e aguardado pelos utilizadores.

Leia também: