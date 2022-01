Instagram em testes para o regresso do feed cronológico

Há uns anos, o Instagram decidiu substituir o feed cronológico, que usava desde o início da rede social, por um modelo que prioriza os perfis com os quais o utilizador mais interage. Agora, a plataforma está a testar o regresso da organização que os utilizadores têm vindo a pedir.

O feed cronológico poderá estar perto de voltar…

No verão passado, o chefe do Instagram Adam Mosseri explicou a razão pela qual a plataforma decidiu abandonar o feed cronológico. Segundo ele, era “impossível para a maioria das pessoas ver tudo” na altura em que as publicações surgiam por ordem cronológica.

Contudo, depois da insistência dos utilizadores, no final do ano, Adam Mosseri revelou, durante uma audiência, que a equipa do Instagram estava a “trabalhar numa versão de feed cronológico”, que esperava lançar em 2022.

A cumprir essa palavra, Adam Mosseri revelou, através do Twitter, que o Instagram está, atualmente, a testar novas versões de apresentação do feed. Conforme explicado pelo chefe da rede social, a equipa quer dar aos utilizadores mais controlo sobre a sua experiência aquando do uso da aplicação. Para isso, estão a testar três feeds diferentes, de entre os quais os utilizadores poderão escolher na parte superior do ecrã.

De acordo com o chefe do Instagram, o primeiro feed será o Home e funcionará de forma muito semelhante ao que está atualmente disponível. Esta continuará a ser a opção padrão, para que aqueles que não conseguem percorrer todo o feed consigam, ainda assim, ter acesso às publicações dos perfis com os quais interagem mais.

A segunda versão chamar-se-á Favorites, permitirá que o utilizador escolha os perfis que aparecem no seu feed e estará organizado de forma cronológica. Por fim, a versão Following, que reunirá, de forma cronológica, todas as publicações que forem feitas pelos perfis que o utilizador segue.

Agora, estes testes já saíram, ou vão sair nas próximas semanas, e esperamos poder lançar a experiência completa no primeiro semestre deste ano.

Disse Adam Mosseri.

Os testes que as redes sociais realizam nem sempre seguem para mudanças efetivas. Contudo, o chefe do Instagram, bem como os programadores, parecem estar empenhados em devolver o feed cronológico aos utilizadores.

