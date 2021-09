Instagram em testes para que defina os seus utilizadores favoritos e controle o seu feed

Há uns tempos, o Instagram alterou o funcionamento do algoritmo de tal forma que os utilizadores passaram a receber, por exemplo, conteúdos com vários dias, ou a nem receber de todo publicações de alguns seguidores. Agora, a rede social está a testar uma funcionalidade que lhes permitirá organizar o seu feed.

Para isso, os utilizadores poderão definir novos ‘Favoritos’ e ordenar o que veem na página inicial do Instagram.

Depois das várias atualizações que moldaram o funcionamento do algoritmo, os utilizadores estão, por várias vezes, a fazer scroll no seu feed do Instagram e percorrem incontáveis publicações até interagirem efetivamente com alguma – seja através de um gosto, de um comentário, de uma partilha, ou guardando o conteúdo em questão.

Os utilizadores não gostaram desta forma de estar na rede social e o Instagram apercebeu-se. Para mudar essa realidade, a rede social está a testar uma solução que servirá para ordenar a forma como as publicações aparecem no feed dos utilizadores. Chama-se ‘Favoritos’ e permitirá destacar os seguidores que as pessoas querem ver primeiro.

De acordo com Alessandro Paluzzi, um programador de telemóveis, a funcionalidade ‘Favoritos’ a ser testada pelo Instagram permitirá aos utilizadores categorizar as contas mais importantes e que mais lhes interessam – sejam elas de amigos, criadores de conteúdo ou influenciadores. Uma vez destacadas, as publicações desses seguidores aparecerão logo no topo do feed do utilizador.

Atualmente, o Instagram atualiza o feed pelas publicações mais recentes e mais partilhadas pelas pessoas que segue, além de outras indicações, como a probabilidade de um determinado utilizador interagir com um conteúdo. Todavia, apesar desta forma de organização, nem sempre o utilizador encontra conteúdo que realmente lhe interessa ver.

Então, se esta funcionalidade em testes se tornar oficial, o utilizador poderá organizar o feed, priorizando os seguidores que mais lhe interessam.