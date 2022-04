Questão: Fica apreensivo com a aquisição do Twitter por Elon Musk?

Na manhã do dia 25 de abril, o mundo acordou com a notícia de que o dono da Tesla havia comprado a popular rede social Twitter por 44 mil milhões de dólares. E se para muitos esta foi uma boa notícia, para muitos outros esta compra causa algumas reticências.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se a aquisição do Twitter por parte do magnata Elon Musk o deixa apreensivo. Participe.

Fica apreensivo com a aquisição do Twitter por Elon Musk?

Elon Musk dispensa apresentações e é um nome que está associado a vários projetos e empresas bem conhecidas dos utilizadores, como a Tesla e a Starlink. E, esta semana, o CEO está a ser falado sobretudo depois de ter comprado a rede social Twitter por uma avultada quantia de 44 mil milhões de dólares.

No final de Março, referimos que Musk estaria a pensar desenvolver a sua própria rede social onde houvesse liberdade de expressão. Depois, no início de abril soube-se que o executivo tinha comprado 9,2% do Twitter, e iria ficar como administrador da plataforma, o que depois acabou por não acontecer.

A meio de abril começou a surgiu a informação de que o dono da Tesla queria mesmo comprar a rede social, o que levou a empresa a ativar o "poison pill", um tipo de tática defensiva usada pelo conselho de administração de uma empresa contra uma aquisição.

Já no dia 25 de abril, o Twitter cedeu às pressões dos acionistas e iniciou as negociações com Elon Musk, tendo depois no mesmo dia sido divulgada a notícia de que a rede social tinha já sido comprada pelo magnata por 44 mil milhões de dólares.

Por sua vez, depois desta novidade, a plataforma começou a perder uma quantidade significativa de utilizadores. E vários já se mostraram contra e reticentes em relação a esta compra, devido à questão da falta de regras e consequências nas publicações que Musk poderá querer implementar no Twitter.

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga se fica apreensivo com a aquisição do Twitter pelas mãos de Elon Musk. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Fica apreensivo com a aquisição do Twitter por Elon Musk? Não. (72%)

Sim. (28%) Total Votos: 494 Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com