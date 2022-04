Elon Musk, o CEO da Tesla, vai ser administrador do Twitter

Musk é um fervoroso utilizador do Twitter. Aliás, é o seu meio de comunicação favorito e mantém nessa rede uma proximidade aos seus fãs, clientes e seguidores. De tal forma que o Twitter anunciou esta manhã através de um tweet sobre um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que Elon Musk, mais conhecido pelo seu trabalho no PayPal, SpaceX e Tesla, junta-se ao conselho de administração da rede social.

Ontem, surgiram notícias de que Musk havia comprado uma participação de mais de 9% na empresa, depois de ter criticado publicamente a rede social por falta de liberdade de expressão. Agora faz parte da administração do Twitter.

Fundador da Tesla tornou-se no maior acionista do Twitter

De acordo com informações, o Twitter nomeará Musk para o conselho da empresa como um “diretor Classe II com mandato que expira na Assembleia Anual de Acionistas de 2024 da Empresa”. Uma regra-chave estabelecida pelo acordo é que “enquanto o Sr. Musk estiver a servir no Conselho e por 90 dias depois, o Sr. Musk não se tornará, sozinho ou como membro de um grupo, o beneficiário efetivo da mais de 14,9% das ações ordinárias da Companhia em circulação naquele momento.”

Portanto, traduzindo por linguagem simples, este acordo estabelece que Elon Musk não pode possuir nem 15% da empresa enquanto estiver no seu conselho, limitando a sua capacidade de impulsionar o serviço social. Ainda assim, uma aposta enorme, uma marcação rápida e um assento no conselho? Bom, está a ser uma semana muito produtiva para um dos homens mais ricos do planeta.

O anúncio ontem feito pelo magnata da tecnologia, de que iria comprar uma participação relevante no Twitter, investindo perto de 2,9 mil milhões de dólares, provocou uma subida imediata de 25% das ações da empresa na chamada pré-negociação, isto é, ainda antes da bolsa abrir.

Num dia e meio - desde que a notícia saiu até à hora do almoço desta terça-feira -, as ações do Twitter já valorizaram 35%, com a empresa a valer em bolsa perto de 31,5 mil milhões de dólares.

