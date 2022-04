Huawei nova 9 SE – a fotografia de topo na gama média… mas há mais

O novo Huawei nova 9 SE foi apresentado em meados de março e é uma das mais robustas propostas na gama média do mercado dos smartphones. O modelo tem como trunfo a fotografia, não fosse ele um smartphone Huawei, mas os seus atributos vão além disso.

Depois de alguns dias de testes, apresentamos-lhe alguns desses atributos.

O ecrã e design

Ao tirar o Huawei nova 9 SE da caixa, salta logo à vista o seu design e leveza. Ao pegar nele, a sua traseira curva proporciona uma enorme ergonomia e ter um sensor de impressões digital na lateral é algo prático de usar.

O smartphone tem um acabamento em vidro 3D na traseira, com elevada resistência a riscos e o modelo que temos em mãos é o azul com reflexos em lilás e laranja que remetem para as cores de um pôr do sol.

O ecrã do nova 9 SE tem 6,78" e uma resolução de 2388 x 1080 píxeis (FullHD+). Trata-se de um ecrã com tecnologia IPS e com uma câmara a perfurar a zona superior, ao centro.

As margens do ecrã são muito reduzidas, ainda para mais porque o altifalante superior, que habitualmente, está posicionado acima do ecrã, neste modelo, está colocado na moldura superior, não comprometendo a experiência de visualização .

O ecrã destaca-se ainda pelas suas cores vivas, pelo bom contraste e definição de conteúdos e ainda por uma boa visualização em ambientes com muita luz solar.

A EMUI 12 no Huawei nova 9 SE

Apesar de a câmara ser um fator muito importante no momento da escolha, a verdade é que os utilizadores ainda procuram um smartphone pelo seu desempenho.

O Huawei nova 9 SE vem equipado com um Qualcomm Snapdragon 680 e tem GPU Adreno 610. Está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. De referir que o nova 9 SE já traz a EMUI 12, tal como os Huawei P50 Pocket e P50 Pro.

Assim, é garantida desde logo uma elevada experiência de utilização. Por exemplo, o utilizador poderá ter o smartphone ligado através da mesma rede aos computadores MateBook da Huawei e partilhar ficheiros entre eles com grande facilidade através do painel de controlo, sem necessitar de cabos.

Destaca-se também, para iniciar a utilização do smartphone a funcionalidade Phone Clone, que é muito útil para transferir dados do dispositivo antigo para este novo.

Sobre a instalação de apps, que também é uma dúvida para muitos utilizadores, basta recorrer à AppGallery e procurar pela app pretendida. Atualmente, tem acesso a qualquer app de entidades bancárias em Portugal, dos supermercados ou lojas online mais populares. Para as opções que não estão disponíveis na loja oficial, existe a pesquisa da Petal Search que o leva até aos APKs das aplicações noutros repositórios também eles populares, ou mesmo às páginas oficiais dos programadores que os disponibilizam.

A câmara fotográfica do Huawei nova 9 SE

A câmara fotográfica principal é composta por quatro sensores, sendo o principal de 108 MP com abertura f/1.9. A câmara ultra grande angular é de 8 MP, a de profundidade é de 2 MP e a câmara macro é de 2 MP com uma distância de foco de apenas 4cm. De referir que a câmara frontal é de 16 MP.

Fazendo jus à marca, a câmara principal do Huawei nova 9 SE faz concorrência a muitas câmaras integradas em smartphones com o dobro do preço, ou mais.

Os pormenores captados nos diferentes ambientes são suficientes para afirmar que esta é uma câmara de topo num smartphone de gama média. Será uma afirmação exagerada? De certa forma, sim.

Os modelos de topo têm hoje especificidades únicas, como modos de captura noturnos avançados ou mesmo a possibilidade de captar fotos com zoom ótico, que este modelo não tem. Ainda assim, o resultado fotográfico com a câmara principal, que nalguns casos tira proveito das outras câmaras auxiliares, têm de facto uma qualidade muito elevada.

São captados detalhes, as cores são vivas e realistas, mesmo com o modo AI ativado, em ambientes com menos luz não há presença de muito ruído na foto e depois ainda existem alguns modos de captura interessantes de explorar, tanto em foto como em vídeo .

O modo de gravação Vista Dupla permite, por exemplo, gravar com as câmaras traseira e frontal em simultâneo, uma opção muito interessante para gravar vídeos de unboxing ou mesmo para vlogs, sem ter que se andar a trocar de câmara.

Neste Huawei nova 9 SE há ainda os modos de captura noturnos, tanto para fotos quanto para selfies. A captura de fotos com modos noturnos podem ainda ser melhoradas com recurso a um tripé, devido ao elevado tempo de exposição. No entanto, como mostram os seguintes exemplos, serão também conseguidos bons resultados sem ele.

Bateria para 2 dias, em meia hora de carregamento

O Huawei nova 9 SE tem bateria com capacidade de 4000 mAh e suporta tecnologia SuperCharge de 66 W. Esta bateria é suficiente para 2 dias de utilização, sem necessidade de grandes poupanças, numa utilização considerada “normal”, dentro daquilo que são os testes levados a cabo aqui no Pplware.

Nos dias em que houve uma utilização mais intensiva , foi possível chegar ao fim do dia com cerca de 25% de bateria. Neste teste, a câmara esteve em utilização durante cerca de 1 hora, foi reproduzido um episódio de uma série com 40 minutos, foram ouvidas músicas, chamadas telefónicas durante cerca de 1 hora e ainda a consulta de email, redes sociais e a atividade de um dia normal nas aplicações de mensagens.

Mas para quem tem uma utilização ainda mais intensiva, saiba que o tempo que tem para tomar banho e lavar os dentes é suficiente para carregar 60% da bateria, ou seja, cerca de 15 minutos. Na totalidade a bateria do Huawei nova 9 SE carrega em apenas 38 minutos, segundo os nossos testes de carregamento.

Com estas velocidades de carregamento, deixar o smartphone ligado à ficha uma noite inteira é algo que já não faz sentido. E sim, a Huawei fornece o carregador e o cabo USB/USB-C para usufruir da tecnologia SuperCharge de 66 W na caixa do smartphone.

Mas há mais…

Além destes pormenores, há que referir que o Huawei nova 9 SE é um smartphone dual-SIM LTE, tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz, tem NFC e integra os sistemas de geolocalização comuns, para navegação.

O Huawei nova 9 SE está disponível nas cores azul e preto. Atualmente, encontra-se em fase de pré-venda por 359,99 €. Há que referir que quem fizer a pré-reserva até ao dia 7 de abril terá ainda uma oferta de uns HUAWEI FreeBuds 4i (no valor de 69,90 €), 50 GB na Cloud por 3 meses e ainda 3 meses gratuitos de Huawei Música.

Adicionalmente, quem fizer nesse processo de pré-reserva um depósito de 10 € na loja online da Huawei, terá ainda um desconto de 50 €, ficando o smartphone com todas as ofertas por apenas 309,99 €.