Sukhoi Su-35: Mais recente caça russo abatido pela Ucrânia

A fazer jus ao provérbio português - “quem vai à guerra dá e leva” – a Ucrânia tem surpreendentemente respondido às investidas de guerra da Rússia. Desta vez, aquela conseguiu abater um avião militar russo, o caça Sukhoi Su-35.

A Rússia desenvolveu-o recorrendo a tecnologias de quinta geração.

Mais de um mês após o início da guerra, as forças ucranianas terão abatido o caça russo Su-35, a última versão da família Su-27 Flanker, perto de Izium, na parte oriental da Ucrânia, a cerca de 120 quilómetros a sudeste de Kharkiv. A notícia foi dada pela imprensa ucraniana e comprovada através de imagens do avião militar a arder no terreno.

Concebido através de tecnologias de quinta geração, o Sukhoi Su-35, denominado Flanker E pela classificação da NATO, é um avião militar manobrável e polivalente, que pode voar a uma velocidade de até 2.400 km/h. O caça, desenhado para albergar um único piloto, possui dois motores e utiliza um sistema de controlo de informação digital, bem como um novo sistema de radar que pode acionar oito alvos de cada vez.

Com um alcance de 3.600 quilómetros e com um custo estimado de 36 milhões de dólares, está ao serviço das forças russas desde 2014 e pode transportar uma panóplia de armas, como foguetes, mísseis ar-ar e mísseis ar-terra.

Apesar de ser um caça potente, foi abatido pelas forças ucranianas, no dia 3 de abril de 2022, após ser atingido por um míssil das Forças Armadas da Ucrânia. De acordo com as informações disponíveis, o avião incendiou-se imediatamente e caiu, e o piloto foi capturado pelas forças ucranianas.

De acordo o General Staff of the Armed Forces of Ukraine, durante a guerra, os militares já abateram 143 aviões e 134 helicópteros das tropas russas.