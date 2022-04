Apple anuncia oficialmente a WWDC 2022 “all-online” para 6 de junho. Vem aí o iOS 16…

Como é tradição na empresa de Cupertino, o mês de junho traz o evento para programadores. Assim, a Apple deu a saber agora que o WWDC 2022 será "all-online", isto é, tudo como os últimos eventos, a começar no dia 6 de junho.

Conforme também é tradição, é neste evento dedicado ao software que a gigante tecnológica apresenta o novo iOS. Espera-se então a chegada do iOS 16 e muitas outras novidades.

A Apple anunciou oficialmente as datas para o seu evento anual da WWDC e a sua tónica. Este ano, o evento terá lugar virtualmente de 6 a 10 de junho. Espera-se que a Apple anuncie o futuro dos seus sistemas operativos incluindo o iOS 16, watchOS 9, e macOS 13.

WWDC 2022 is official!

Eis o que a Apple diz que podemos aguardar com expectativa para o evento WWDC 2022:

A Apple anunciou hoje que irá organizar a sua Conferência Mundial de Programadores (WWDC) anual em formato online de 6 a 10 de junho, gratuita para todos os programadores. Com base no sucesso dos últimos dois anos de eventos virtuais, a WWDC22 mostrará as últimas inovações em iOS, iPadOS, macOS, watchOS, e tvOS, ao mesmo tempo que dará aos programadores acesso aos engenheiros e tecnologias Apple para aprenderem a criar aplicações inovadoras e experiências interativas.

Espera-se que a WWDC 2022 inclua os eventos Apple's State of the Union e Apple Design Award, sessões online, laboratórios 1:1 para programadores, e inúmeras formas de os programadores interagirem com os engenheiros e designers da Apple.

O que podemos esperar?

Como de costume, esperamos que a Apple se concentre fortemente nas suas plataformas de software na WWDC este ano. Isto incluirá provavelmente o anúncio do iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 12, e tvOS 16. A empresa também irá provavelmente lançar as versões beta para programadores destes novos sistemas operativos na altura.

Este ano, é também possível que a WWDC inclua novos anúncios de hardware dirigidos aos programadores. Mark Gurman da Bloomberg informou que a Apple poderia anunciar a sua próxima ronda de Apple Silicon-powered Macs para maio ou junho. Parece certamente plausível que estes novos Macs sejam anunciados durante a WWDC em junho.