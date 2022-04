Elon Musk revela que comprou 9,2% da rede social Twitter

Não foi há muito tempo que surgiu a informação que Elon Musk pretendia criar a sua própria rede social. Os objetivos não foram propriamente claros, mas, entretanto há uma novidade que liga Musk às redes sociais.

Segundo o próprio Elon Musk, patrão da Tesla, 9,2% da rede social Twitter são agora seus.

Elon Musk detém 73.486.938 ações do Twitter (participação de 9,2%)

Como sabemos, Elon Musk é fã do Twitter e todas as suas comunicações são feitas por lá. Uma das notícias recentes que liga o patrão da Tesla ao Twitter, é o facto deste ter comprado uma participação de 9,2% no capital da rede social.

Como é natural, este anúncio está a fazer disparar as ações da rede social mais de 25% no pré-mercado do Nasdaq. A informação não é um rumor, pois foi revelada num documento submetido junto da SEC (Securities and Exchange Commission). Segundo revela o documento, Musk detém 73.486.938 ações do Twitter, o que corresponde a uma participação de 9,2% como referido.

De acordo com as informações mais recentes e que revelamos no Pplware, o CEO da Tesla está a pensar seriamente no desenvolvimento de uma nova plataforma no setor das redes sociais. A informação foi avançada pelo próprio Elon Musk através de uma publicação na sua conta oficial da rede social Twitter feita em março.

A revelação aconteceu no seguimento de uma resposta dada pelo executivo a um utilizador do Twitter, o qual questionou Musk sobre se este consideraria a construção de uma rede social que consistisse num sistema de código aberto e desse prioridade à liberdade de expressão com o mínimo de publicidade. E à questão, o dono da Tesla respondeu então que estava a pensar seriamente nisso.

Elon Musk tem atualmente mais de 80 milhões de seguidores no Twitter. Com 9,2%, Elon Musk tornou-se o maior acionista individual da rede social.

